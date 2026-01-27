Žarnų vežimėlio HT 2.20 rinkinys

Kompaktiškas ir mobilus žarnų vežimėlis itin plačiu pagrindu, užtikrinančiu maksimalų stabilumą, su 20 m „Kärcher“ žarna, laistymo priedais ir antgaliu bei reguliuojamo aukščio rankena. 

Stabilus ir tvirtas žarnų vežimėlis padeda sutaupyti sodo žarnoms laikyti reikalingos vietos ir yra labai patogus. Žarną galima patikimai suvynioti naudojant ergonomišką rankeną. Taip pat žarnų vežimėlis pasižymi itin plačiu pagrindu, užtikrinančiu maksimalų stabilumą, ir atsparumu UV spinduliams bei šalčiui. Komplekte yra 20 m žarna, laistymo priedai ir antgalis. Dėl inovatyvių greito atleidimo svirčių teleskopinę rankeną galima patogiai sureguliuoti pasirenkant tinkamą aukštį arba nuleisti iki galo. „Kärcher“ suteikia įrenginiui 5 metų gamintojo garantiją. Žarnų vežimėlis tiekiamas visiškai surinktas.

Savybės ir privalumai
Žarnų vežimėlio HT 2.20 rinkinys: Didelis stabilumas ir tvirtumas
Didelis stabilumas ir tvirtumas
Itin platus pagrindas ir žemas žarnos ritės svorio centras.
Žarnų vežimėlio HT 2.20 rinkinys: Greito atleidimo svirtis teleskopinei rankenai fiksuoti
Greito atleidimo svirtis teleskopinei rankenai fiksuoti
Kompaktiškas sandėliavimas
Žarnų vežimėlio HT 2.20 rinkinys: Sulankstoma rankena
Sulankstoma rankena
Kompaktiškas sandėliavimas
Paruoštas naudoti
  • Komplekte yra laistymo priedai.
Kampinė žarnos jungtis.
  • Apsaugo žarną nuo susisukimo ir užsilenkimo, taip užtikrinant maksimalų vandens srautą.
Žarnų galų fiksavimas
  • Po naudojimo nesisunkia vanduo.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Vamzdžio ilgis (m) 20
Žarnos skersmuo (mm) 13
Žarnos pajėgumas (m) 40 (1/2") / 20 (5/8") / 25 (3/4")
Sprogstantis slėgis (bar) 24
Spalva Juoda
Svoris (kg) 2,8
Svoris (su pakuote) (kg) 7,4
Matmenys (I x P x A) (mm) 460 x 475 x 840

Komplektacija

  • Žarnų sujungimas: 3 Piece(s)
  • Žarnos jungtis su Aqua Stop: 1 Piece(s)
  • Čiaupo perėjimas su reduktoriumi, G3/4, G1/2: 1 Piece(s)
  • Purkštuvas: 1 Piece(s)
  • PrimoFlex“ žarna ½": 20 m

Įranga

  • Rinkinys
  • Purškimo būdas: kūginė srovė
  • Purškimo modelis: taškinė srovė
Žarnų vežimėlio HT 2.20 rinkinys
Žarnų vežimėlio HT 2.20 rinkinys
Žarnų vežimėlio HT 2.20 rinkinys
Žarnų vežimėlio HT 2.20 rinkinys
Žarnų vežimėlio HT 2.20 rinkinys
Videos
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
  • Sodo laistymas
  • Nedideliems ir vidutinio dydžio plotams
Priedai
Žarnų vežimėlio HT 2.20 rinkinys atsarginės dalys

Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.