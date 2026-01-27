Žarnų vežimėlis HR 2.10 Set

Pilnas komplektas, skirtas patogiai laistyti sodui ir žarnoms laikyti taupant vietą. Paruoštas naudoti nedelsiant, nes komplekte jau yra 10 m „Kärcher“ sodo žarna, jungtys, čiaupo adapteris ir antgalis.

Mobilaus naudojimo ir kompaktiško saugojimo sprendimas viename: su žarnos rite patogiai atliksite laistymo darbus ir galėsite nesukti galvos dėl to, kur laikyti sodo žarną. Pilną komplektą sudaro 10 m sodo žarna, jungtys, čiaupo adapteriai ir sodui laistyti skirtas antgalis. Naudojant lengvai sukamą rankena, sodo žarną galima suvynioti be jokių pastangų ir padėti saugoti tvarkingai ir rūpestingai, nesibaiminant užsilenkimų ar erzinančių susipainiojimų. Gaminys taip pat išsiskiria kompaktišku dizainu, ergonomiška rankena, palengvinančia transportavimą, ir dideliu stabilumu dėl žemo svorio centro. Įrenginys atsparus UV spinduliams ir šalčiui. „Kärcher“ žarnų laikymo įrenginiai pasižymi tvirtumu ir ilgaamžiškumu, jiems suteikiama 5 metų gamintojo garantija. Žarnos ritė tiekiama visiškai surinkta.

Savybės ir privalumai
Sulankstoma rankena
  • Kompaktiškas sandėliavimas
Kompaktiški matmenys
  • Lengva sandėliuoti
Paruoštas naudoti
  • Komplekte yra laistymo priedai.
Kampinė žarnos jungtis.
  • Apsaugo žarną nuo susisukimo ir užsilenkimo, taip užtikrinant maksimalų vandens srautą.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Vamzdžio ilgis (m) 10
Žarnos skersmuo (mm) 13
Žarnos pajėgumas (m) max. 30 (1/2") / max. 20 (5/8") / max. 15 (3/4")
Sprogstantis slėgis (bar) 24
Spalva Juoda
Svoris (kg) 1,8
Svoris (su pakuote) (kg) 4
Matmenys (I x P x A) (mm) 300 x 475 x 350

Komplektacija

  • Žarnų sujungimas: 3 Piece(s)
  • Žarnos jungtis su Aqua Stop: 1 Piece(s)
  • Čiaupo perėjimas su reduktoriumi, G3/4, G1/2: 1 Piece(s)
  • Purkštuvas: 1 Piece(s)
  • PrimoFlex“ žarna ½": 10 m

Įranga

  • Rinkinys
  • Purškimo būdas: kūginė srovė
  • Purškimo modelis: taškinė srovė
Pritaikymo sritys
  • Sodo laistymas
  • Nedideliems ir vidutinio dydžio plotams
