Žarnų vežimėlio HT 4.20 rinkinys
Mobilus žarnų vežimėlis stebina savo itin plačiu pagrindu, tiksliu žarnos kreiptuvu ir reguliuojamo aukščio rankena. Jis paruoštas naudoti nedelsiant, nes komplekte jau yra 20 m žarna ir reikalingi priedai.
Stabilus ir tvirtas žarnų vežimėlis padeda sutaupyti sodo žarnoms laikyti reikalingos vietos ir yra labai patogus. Žarną galima patikimai suvynioti naudojant ergonomišką rankeną ir tvirtą žarnos kreiptuvą. Taip pat žarnų vežimėlis pasižymi itin plačiu pagrindu, užtikrinančiu maksimalų stabilumą, ir atsparumu UV spinduliams bei šalčiui. Dėl inovatyvių greito atleidimo svirčių teleskopinę rankeną galima patogiai sureguliuoti pasirenkant tinkamą aukštį arba nuleisti iki galo. O svarbiausia, kad nuleidę ją iki galo, sutaupysite vietos. Žarnų vežimėlis yra paruoštas naudoti nedelsiant, nes komplekte jau yra 20 m žarna ir reikalingi priedai, tokie kaip „Kärcher“ jungtys, čiaupo adapteris ir antgalis. Žarnų vežimėlis tiekiamas visiškai surinktas. „Kärcher“ žarnų laikymo įrenginiai pasižymi tvirtumu ir ilgaamžiškumu, jiems suteikiama 5 metų gamintojo garantija.
Savybės ir privalumai
Didelis stabilumas ir tvirtumasItin platus pagrindas ir žemas žarnos ritės svorio centras.
Žarnos pakreipėjasŽarną lengva suvynioti ir išvynioti
Greito atleidimo svirtis teleskopinei rankenai fiksuotiKompaktiškas sandėliavimas
Neslystanti ir ergonomiška rankena.
- Patogi rankena transportavimui
Sulankstoma rankena
- Kompaktiškas sandėliavimas
Paruoštas naudoti
- Komplekte yra laistymo priedai.
Kampinė žarnos jungtis.
- Apsaugo žarną nuo susisukimo ir užsilenkimo, taip užtikrinant maksimalų vandens srautą.
Žarnų galų fiksavimas
- Po naudojimo nesisunkia vanduo.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vamzdžio ilgis (m)
|20
|Žarnos skersmuo (mm)
|13
|Žarnos pajėgumas (m)
|60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
|Sprogstantis slėgis (bar)
|45
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|3,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|8,7
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|565 x 475 x 896
Komplektacija
- Žarnų sujungimas: 3 Piece(s)
- Žarnos jungtis su Aqua Stop: 1 Piece(s)
- Čiaupo perėjimas su reduktoriumi, G3/4, G1/2: 1 Piece(s)
- Purkštuvas: 1 Piece(s)
- „Performance Plus“ žarna 1/2": 20 m
Įranga
- Rinkinys
- Žarnos pakreipėjas
- Purškimo būdas: kūginė srovė
- Purškimo modelis: taškinė srovė
Pritaikymo sritys
- Sodo laistymas
- Skirtas vidutinio ir didelio dydžio plotams.
Žarnų vežimėlio HT 4.20 rinkinys atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.