Žarnų vežimėlio HT 5.20 M rinkinys

Žarnų vežimėlis išsiskiria tvirta metaline rite ir plačiu pagrindu, užtikrinančiu puikų stabilumą. Komplekte yra 20 m žarna ir reikalingi laistymo priedai, todėl vežimėlis paruoštas naudoti nedelsiant.

Stabilus ir tvirtas žarnų vežimėlis padeda sutaupyti sodo žarnoms laikyti reikalingos vietos ir yra labai patogus. Patvari metalinė ritė gali atlaikyti net sudėtingiausias darbo sode sąlygas. Žarną galima patikimai suvynioti naudojant ergonomišką rankeną ir tvirtą žarnos kreiptuvą. Taip pat žarnų vežimėlis pasižymi itin plačiu pagrindu, užtikrinančiu maksimalų stabilumą, ir atsparumu UV spinduliams bei šalčiui. Dėl inovatyvių greito atleidimo svirčių teleskopinę rankeną galima patogiai sureguliuoti pasirenkant tinkamą aukštį arba nuleisti iki galo. O svarbiausia, kad nuleidę ją iki galo, sutaupysite vietos. Komplektas yra paruoštas naudoti nedelsiant, nes komplekte jau yra reikiami priedai, tokie kaip „Kärcher“ sodo žarna, jungtys, čiaupo adapteris ir antgalis. Žarnų vežimėlis tiekiamas visiškai surinktas. „Kärcher“ žarnų laikymo įrenginiai pasižymi tvirtumu ir ilgaamžiškumu, jiems suteikiama 5 metų gamintojo garantija.

Savybės ir privalumai
Didelis stabilumas ir tvirtumas
Itin platus pagrindas ir žemas žarnos ritės svorio centras.
Žarnos pakreipėjas
Žarną lengva suvynioti ir išvynioti
Metalinė ritė
Garantuotas atsparumas ir tvirtumas
Greito atleidimo svirtis teleskopinei rankenai fiksuoti
  • Kompaktiškas sandėliavimas
Neslystanti ir ergonomiška rankena.
  • Patogi rankena transportavimui
Sulankstoma rankena
  • Kompaktiškas sandėliavimas
Paruoštas naudoti
  • Komplekte yra laistymo priedai.
Kampinė žarnos jungtis.
  • Apsaugo žarną nuo susisukimo ir užsilenkimo, taip užtikrinant maksimalų vandens srautą.
Žarnų galų fiksavimas
  • Po naudojimo nesisunkia vanduo.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Žarnos skersmuo (mm) 13
Žarnos pajėgumas (m) 60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
Spalva Juoda
Svoris (kg) 2,7
Svoris (su pakuote) (kg) 9,4
Matmenys (I x P x A) (mm) 565 x 475 x 896

Komplektacija

  • Žarnų sujungimas: 3 Piece(s)
  • Žarnos jungtis su Aqua Stop: 1 Piece(s)
  • Čiaupo perėjimas su reduktoriumi, G3/4, G1/2: 1 Piece(s)
  • Purkštuvas: 1 Piece(s)
  • „Performance Plus“ žarna 1/2": 20 m

Įranga

  • Rinkinys
  • Metalinė žarnos ritė
  • Žarnos pakreipėjas
  • Purškimo būdas: kūginė srovė
  • Purškimo modelis: taškinė srovė
Pritaikymo sritys
  • Sodo laistymas
  • Skirtas vidutinio ir didelio dydžio plotams.
Žarnų vežimėlio HT 5.20 M rinkinys atsarginės dalys

