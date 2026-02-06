Vienos dalies kasetinis filtras KFI 3310
Kasetinis filtras, skirtas smulkiems ir stambiems nešvarumams ir skysčiams siurbti nekeičiant filtro. Tinka "Kärcher Home & Garden" drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams ir plaunantiems siurbliams.
Paprasta ir patogu: kasetinis filtras leidžia siurbti drėgnu ir sausu būdu nekeičiant filtro. Filtrą galima lengvai įdėti ir išimti jį pasukant. Nereikia jokių papildomų fiksavimo elementų. Tinka „Kärcher“ drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams WD 1 Compact Battery, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1-3, MV 2 ir MV 3, taip pat Kärcher plaunantiems siurbliams SE 4, SE 4001 ir SE 4002.
Savybės ir privalumai
Gofruotas filtras
- Drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliai, kuriuose nereikia keisti filtro.
- Paprastas filtro įstatymas ir išėmimas pasukant, nereikia jokių papildomų fiksavimo elementų.
Tinka Kärcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams WD 1 Compact Battery, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1-3, MV 2, MV 3.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|1
|Spalva
|ruda
|Svoris (kg)
|0,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|122 x 122 x 115
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Smulkūs nešvarumai
- Stambaus purvo šalinimui (pvz., dirbtuvėje, garaže arba rūsyje)
- Skysčiai