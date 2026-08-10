Быстрозарядный комплект 18 В 5,0 А
Состоит из сменного аккумулятора 18 В / 5,0 Ач и быстрозарядного устройства 18 В: Быстрозарядный комплект 18/50 для использования во всех устройствах на платформе 18 В Kärcher Battery Power.
Быстрозарядное устройство 18 В позволяет заряжать аккумулятор Kärcher 18 В / 5,0 Ач с инновационной технологией контроля в реальном временит "Real Time" до 80% всего за 94 минуты. Быстрозарядный комплект Kärcher Battery Power 18/50 можно использовать во всех устройствах на аккумуляторной платформе Kärcher 18 В.
Особенности и преимущества
Инновационная технология реального времениЖК-дисплей постоянно отображает состояние заряда, время до окончания процесса заряда или запас времени работы.
Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 ВСовместимость со всеми аппаратами Kärcher на аккумуляторной платформе 18 В.
Быстрозарядное устройство 18 ВЗаряжает аккумуляторную батарею 18 В / 5,0 Ач Kärcher Power до 80% за 94 минуты.
Мощные литий-ионные аккумуляторные элементы
- Гарантирует стабильную производительность, предотвращая саморазряд и эффект памяти.
Автоматический режим хранения
- Продлевает срок службы аккумуляторных элементов.
Защита от водяных струй (степень защиты IPX5)
- Надежная защита при использовании в условиях воздействия струй воды.
Эффективный контроль температуры
- Эффективное распределение выделяющегося тепла и интеллектуальная система управления аккумулятором гарантируют максимальную энергоотдачу.
Система интеллектуального мониторинга состояния аккумуляторных элементов
- Защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева и глубокого разряда.
Крепление на стену.
- Для размещения зарядного устройства на стене.
Прочный корпус
- Корпуса аккумуляторов Kärcher отличаются высочайшей ударопрочностью.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 18 В.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный сменный аккумулятор
|Напряжение (В)
|18
|Емкость (Ач)
|5
|Время заряда быстрозарядным устройством
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Аккумулятор Battery Power 18 В / 5,0 Ач:
94 мин (80 %) / 143 мин (100 %)
|Зарядный ток (A)
|2,5
|Напряжение (подключение зарядного устройства к сети) (В)
|100 - 240
|Частота (подключение зарядного устройства к сети) (Гц)
|50 - 60
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|1,391
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,817
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|183,9 x 132,7 x 147,4
Scope of supply
- Аккумулятор: Аккумулятор Battery Power 18 В / 5,0 Ач (1 шт.)
- Зарядное устройство: Быстрозарядное устройство Battery Power 18 В (1 шт.)
Видео
Совместимая техника
- AD 2 Battery
- AD 2 Battery Set
- BLV 18-200 Battery
- BP 2.000-18 Barrel
- CNS 18-30 Battery
- GSH 18-20 Battery
- HGE 18-45 Battery
- HGE 18-45 Battery Set
- HGE 18-50 Battery
- HGE 18-50 Battery Set
- KHB 4-18 Battery
- KHB 4-18 Battery Set
- KHB 6 Battery
- KHB 6 Battery Set
- LBL 2 Battery
- LBL 2 Battery Set
- LMO 18-33 Battery
- LMO 18-33 Battery Set
- LMO 18-36 Battery
- LMO 18-36 Battery Set
- LMO 2-18
- LMO 2-18 Battery Set
- LMO 3-18 Battery Set
- LTR 18-25 Battery
- LTR 18-25 Battery Set
- LTR 18-30 Battery
- LTR 18-30 Battery Limited Edition
- LTR 18-30 Battery Set
- LTR 2-18
- LTR 3-18
- LTR 3-18 Battery Set
- LVS 1/1 Bp
- MFL 2-18
- OC 6-18
- OC 6-18 Premium
- PCL 3-18
- PCL 3-18 Battery Set *EU 2022
- PGS 4-18
- PHG 18-45 Battery
- PSU 4-18
- PSW 18-20 Battery
- SE 3-18 Compact
- SE 3-18 Compact (white)
- SE 3-18 Compact BatterySet
- TLO 18-32 Battery
- TLO 2-18
- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2-18
- WD 2-18 V Battery Set V -12/18 (YYY)
- WD 3-18
- WD 3-18 Battery Set V-17/20 (YYY)
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery Set V-17/20 (YSY)
- WRE 18-55
- WRE 5 Battery Set