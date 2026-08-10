Starter kit Battery Power 18/50

Setul include acumulator de 18 V/5.0 Ah cu tehnologie inovatoare în timp real și încărcător rapid de 18 V. Compatibil cu toate aparatele Kärcher din platforma de 18 V.

Încărcătorul rapid de 18 V inclus în set încarcă acumulatorul de 18 V/2,5 Ah cu tehnologie inovatoare în timp real până la 80% în doar 94 de minute. Compatibil cu toate dispozitivele Kärcher din platforma de 18 V. Setul este compatibil cu toate aparatele Kärcher din platforma de 18 V.

Caracteristici si beneficii
Starter kit Battery Power 18/50: Tehnologie inovatoare în timp real
Tehnologie inovatoare în timp real
Ecranul LCD integrat afișează timpul rămas, timpul de încărcare rămas și starea acumulatorului în orice moment.
Starter kit Battery Power 18/50: Baterie de 18 V care poate fi schimbată
Baterie de 18 V care poate fi schimbată
Starter kit Battery Power 18/50: Încărcător rapid de 18 V
Încărcător rapid de 18 V
Încarcă acumulatorul de 18 V/5.0 Ah până la 80% în 94 de minute.
Celule puternice cu litiu-ion
  • Asigură performanță constantă, prevenind auto-descărcarea și efectul de memorie.
Mod de stocare automat
  • Durata de viata prelungita a celulelor.
Clasa de protecție IPX5 — protejat împotriva jeturilor de apă din toate direcțiile
  • Protecție în aplicații cu jet de apă.
Gestionarea eficientă a temperaturii
  • Performanţă maximă datorită compensării eficiente a căldurii şi gestionării inteligente a bateriei.
Monitorizarea inteligentă a celulelor
  • Protectie de suprasarcină, supraîncălzire și descărcare totala.
Suport pentru perete
  • Pentru o depozitare sigură a încărcătorului.

Specificații tehnice

Date tehnice

Platforma bateriei. Platforma bateriei de 18 V
Tipul bateriei. Baterie litiu-ion interschimbabilă
Tensiune (V) 18
Capacitate. (Ah) 5
timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul rapid (min) 94: 143 min (80 %)
Curent de încărcare. (A) 2,5
Tensiune (alimentare la rețea a încărcătorului) (V) 100 - 240
Frecvență (alimentare la rețea a încărcătorului) (Hz) 50 - 60
Culoarea Negru
Greutate (kg) 1,4
Greutate cu ambalaj (kg) 1,8
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 184 x 133 x 147

Scope of supply

  • Acumulator: Acumulator Battery Power 18 V/5,0 Ah (1 buc.)
  • Încărcător.: Încărcător rapid cu baterie de 18 V (1 buc.)
Starter kit Battery Power 18/50
Starter kit Battery Power 18/50
Starter kit Battery Power 18/50

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Created with AI (artificial intelligence)

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str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
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