Starter kit Battery Power 18/50
Setul include acumulator de 18 V/5.0 Ah cu tehnologie inovatoare în timp real și încărcător rapid de 18 V. Compatibil cu toate aparatele Kärcher din platforma de 18 V.
Încărcătorul rapid de 18 V inclus în set încarcă acumulatorul de 18 V/2,5 Ah cu tehnologie inovatoare în timp real până la 80% în doar 94 de minute. Compatibil cu toate dispozitivele Kärcher din platforma de 18 V. Setul este compatibil cu toate aparatele Kärcher din platforma de 18 V.
Caracteristici si beneficii
Tehnologie inovatoare în timp realEcranul LCD integrat afișează timpul rămas, timpul de încărcare rămas și starea acumulatorului în orice moment.
Baterie de 18 V care poate fi schimbată
Încărcător rapid de 18 VÎncarcă acumulatorul de 18 V/5.0 Ah până la 80% în 94 de minute.
Celule puternice cu litiu-ion
- Asigură performanță constantă, prevenind auto-descărcarea și efectul de memorie.
Mod de stocare automat
- Durata de viata prelungita a celulelor.
Clasa de protecție IPX5 — protejat împotriva jeturilor de apă din toate direcțiile
- Protecție în aplicații cu jet de apă.
Gestionarea eficientă a temperaturii
- Performanţă maximă datorită compensării eficiente a căldurii şi gestionării inteligente a bateriei.
Monitorizarea inteligentă a celulelor
- Protectie de suprasarcină, supraîncălzire și descărcare totala.
Suport pentru perete
- Pentru o depozitare sigură a încărcătorului.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Platforma bateriei.
|Platforma bateriei de 18 V
|Tipul bateriei.
|Baterie litiu-ion interschimbabilă
|Tensiune (V)
|18
|Capacitate. (Ah)
|5
|timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul rapid (min)
|94: 143 min (80 %)
|Curent de încărcare. (A)
|2,5
|Tensiune (alimentare la rețea a încărcătorului) (V)
|100 - 240
|Frecvență (alimentare la rețea a încărcătorului) (Hz)
|50 - 60
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|1,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1,8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|184 x 133 x 147
Scope of supply
- Acumulator: Acumulator Battery Power 18 V/5,0 Ah (1 buc.)
- Încărcător.: Încărcător rapid cu baterie de 18 V (1 buc.)
Video
Masini compatibile
- AD 2 Battery
- AD 2 Battery Set
- BLV 18-200 Battery
- BP 2.000-18 Barrel
- CNS 18-30 Battery
- GSH 18-20 Battery
- HGE 18-45 Battery
- HGE 18-45 Battery Set
- HGE 18-50 Battery
- HGE 18-50 Battery Set
- KHB 4-18 Battery
- KHB 4-18 Battery Set
- KHB 6 Battery
- KHB 6 Battery Set
- LBL 2 Battery
- LBL 2 Battery Set
- LMO 18-36 Battery
- LMO 2-18
- LMO 2-18 Battery Set
- LMO 3-18 Battery Set
- LMO Battery 18-33
- LMO Battery 18-33 Set
- LMO Battery 18-36 Set
- LTR 18-25 Battery
- LTR 18-30 Battery
- LTR 18-30 Battery Limited Edition
- LTR 18-30 Battery Set
- LTR 2-18
- LTR 3-18
- LTR 3-18 Battery Set
- LTR Battery 18-25 Set
- LVS 1/1 Bp
- MFL 2-18
- OC 6-18
- OC 6-18 Premium
- PCL 3-18
- PCL 3-18 Battery Set
- PGS 4-18
- PHG 18-45 Battery
- PSU 4-18
- PSW 18-20 Battery
- SE 3-18 Compact (bateria nu este inclusă)
- SE 3-18 Compact Battery Set
- SE 3-18 Compact Home
- TLO 18-32 Battery
- TLO 2-18
- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2-18
- WD 2-18 V Battery Set
- WD 3-18
- WD 3-18 Battery Set
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery Set
- WRE 18-55 Battery
- WRE 5 Battery Set