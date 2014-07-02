Насадка для прочистки труб 055, 3x30°, 16 мм

С внутренней резьбой, со струями различной направленности для тщательной и экологичной прочистки засоренных труб и стоков. Диаметр 16 мм.

С внутренней резьбой, со струями различной направленности для тщательной и экологичной прочистки засоренных труб и стоков. Ориентация отверстий обеспечивает самопроизвольное продвижение шланга с соплом по трубе. 3 x 30° назад, Ø 16 мм

Спецификации

Технические характеристики

Диаметр (мм) 16
Размер сопла ( ) 55
Резьба R 1/8"
Вес (с упаковкой) (кг) 0,022
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Created with AI (artificial intelligence)

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