Set de lavete universale pentru podele

Lavetele universale pentru curățarea podelelor, realizate din fibre fine de înaltă calitate, sunt ideale pentru îndepărtarea murdăriei dificile cu aparatul de curățat cu abur. Datorită sistemului de prindere cu velcro, nu există niciun contact cu murdăria la înlocuirea lavetei.

Setul de lavete pentru curățarea podelelor include două lavete de podea foarte rezistente și foarte absorbante, realizate din fibre de înaltă calitate pentru duza de podea EasyFix. Țesătura textilă cu o structură specială asigură o preluare deosebit de bună a murdăriei. Permeabilitatea ridicată a aburului permite obținerea unor rezultate de curățare excelente și igienice - chiar și colțurile și marginile sunt curate în cel mai scurt timp. Datorită sistemului cu velcro, lavetele de curățat podeaua pot fi atașate ușor și rapid la duza de podea pentru aparatul de curățat cu abur: pur și simplu apăsați-le pe duza de podea EasyFix și ați terminat. În timpul lucrului, laveta rămâne bine poziționată și nu poate aluneca. După curățare, laveta folosită poate fi îndepărtată de pe duza pentru pardoseală EasyFix fără niciun contact cu murdăria: pur și simplu apăsați cu piciorul pe laveta și trageți duza pentru pardoseală în sus și îndepărtați-o de aceasta.

Caracteristici si beneficii
Set de lavete universale pentru podele: Microfibre premium
Microfibre premium
Structura specială a lavetei asigură o capacitate de colectare a murdăriei deosebit de bună și ofera rezultate de curățare temeinice pe toate suprafețele dure sigilate. Se poate spăla la maşină până la 60 °C. Nu utiliza balsam.
Set de lavete universale pentru podele: Sistem comod de fixare cu scai
Sistem comod de fixare cu scai
Lavetă de curățare este ușor de atasat la duza pentru podea prin simpla apăsare a acesteia Laveta nu se desprinde de duza podelei în timpul lucrului
Set de lavete universale pentru podele: Banda pe marginea lavetei de curățare a podelei
Banda pe marginea lavetei de curățare a podelei
Fără contact cu murdăria când înlocuiți laveta, pur și simplu călcați pe banda atasata la laveta și trageți duza de podea în sus. Domeniul de aplicare (de exemplu, separarea bucătăriei și a băii) poate fi notat într-un câmp de pe eticheta laterală.
Laveta de curățare a podelei acoperă toata suprafata duzei de podea
  • Pentru curățarea fără efort a colțurilor, marginilor și a altor zone greu accesibile.

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Alb
Greutate (kg) 0,1
Greutate cu ambalaj (kg) 0,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 345 x 115 x 10
Domenii de intrebuintare
  • Podele dure sigilate
  • Podele dure
  • Faianță
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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