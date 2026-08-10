Setul de lavete pentru curățarea podelelor include două lavete de podea foarte rezistente și foarte absorbante, realizate din fibre de înaltă calitate pentru duza de podea EasyFix. Țesătura textilă cu o structură specială asigură o preluare deosebit de bună a murdăriei. Permeabilitatea ridicată a aburului permite obținerea unor rezultate de curățare excelente și igienice - chiar și colțurile și marginile sunt curate în cel mai scurt timp. Datorită sistemului cu velcro, lavetele de curățat podeaua pot fi atașate ușor și rapid la duza de podea pentru aparatul de curățat cu abur: pur și simplu apăsați-le pe duza de podea EasyFix și ați terminat. În timpul lucrului, laveta rămâne bine poziționată și nu poate aluneca. După curățare, laveta folosită poate fi îndepărtată de pe duza pentru pardoseală EasyFix fără niciun contact cu murdăria: pur și simplu apăsați cu piciorul pe laveta și trageți duza pentru pardoseală în sus și îndepărtați-o de aceasta.