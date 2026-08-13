W porównaniu z dyszą Power firmy Kärcher eco!Booster zapewnia o 50% wyższą wydajność powierzchniową. Doskonale sprawdza się w czyszczeniu delikatnych powierzchni, takich jak otynkowane elewacje lub drewniane ściany. Co więcej, większa szerokość strumienia zapewnia wyższą wydajność, co skutkuje niższym zużyciem energii i wody. eco!Booster nadaje się do urządzeń wysokociśnieniowych na zimną wodę i z podgrzewaniem wody (do 85°C) firmy Kärcher, jest kompatybilny z interfejsem EASY!Lock, a jego rozmiar dyszy to 045. Rewolucyjna koncepcja dyszy polega na zasysaniu powietrza w celu kierowania strumieniem wody. W ten sposób najlepsze efekty czyszczenia można osiągać w krótszym czasie, co stanowi istotną różnicę dla grup docelowych, takich jak przemysł budowlany lub czyszczenie pojazdów.