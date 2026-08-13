eco!Booster TR 045
eco!Booster o 50% większej wydajności powierzchniowej niż dysza Power firmy Kärcher. Odpowiedni do delikatnych powierzchni. Do urządzeń wysokociśnieniowych HD i HDS (rozmiar dyszy 045).
W porównaniu z dyszą Power firmy Kärcher eco!Booster zapewnia o 50% wyższą wydajność powierzchniową. Doskonale sprawdza się w czyszczeniu delikatnych powierzchni, takich jak otynkowane elewacje lub drewniane ściany. Co więcej, większa szerokość strumienia zapewnia wyższą wydajność, co skutkuje niższym zużyciem energii i wody. eco!Booster nadaje się do urządzeń wysokociśnieniowych na zimną wodę i z podgrzewaniem wody (do 85°C) firmy Kärcher, jest kompatybilny z interfejsem EASY!Lock, a jego rozmiar dyszy to 045. Rewolucyjna koncepcja dyszy polega na zasysaniu powietrza w celu kierowania strumieniem wody. W ten sposób najlepsze efekty czyszczenia można osiągać w krótszym czasie, co stanowi istotną różnicę dla grup docelowych, takich jak przemysł budowlany lub czyszczenie pojazdów.
Cechy i zalety
O 50% większa wydajność czyszczenia w porównaniu do strumienia płaskiego
- Dokładne, szybkie i bardziej zrównoważone czyszczenie.
O 50% większa efektywność wykorzystania wody¹⁾
- Oszczędność wody.
O 50% większa efektywność energetyczna¹⁾
- Oszczędność energii.
Bardzo wszechstronny w użyciu
- Nadaje się do wrażliwych powierzchni, takich jak farba lub drewno.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ciśnienie (bar)
|maks. 300
|Temperatura (°C)
|maks. 85
|Rozmiar dyszy ( )
|45
|Gwint przyłącza
|EASY!Lock
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,5
¹⁾ W oparciu o możliwość czyszczenia o 50% większej powierzchni niż standardowy płaski strumień Kärcher przy tej samej ilości zużytej energii i wody.
Wideo
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Czyszczenie fasad
- Zastosowania komunalne, na przykład czyszczenie elewacji lub ogrodzeń.
- Czyszczenie pojazdów
- Czyszczenie boksów dla zwierząt w rolnictwie
Części zamienne
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