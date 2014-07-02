Szczotka odkurzacza DN35

Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka szczotkowa z naturalnego włosia (70 x 45 mm). Obrotowa głowica szczotkowa. Średnica znamionowa 35.

Szczotka ssąca rotacyjna (DN 35) z naturalnym włosiem (krowim). Rozmiar włosia 70x45 mm. Wyłącznie do odkurzaczy CV oraz NT.

Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica znamionowa (mm) 35
Ilość (szt.) 1
Szerokość (mm) 70
Kolor czarny
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 115 x 50 x 70

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