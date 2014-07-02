Szczotka odkurzacza DN35
Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka szczotkowa z naturalnego włosia (70 x 45 mm). Obrotowa głowica szczotkowa. Średnica znamionowa 35.
Szczotka ssąca rotacyjna (DN 35) z naturalnym włosiem (krowim). Rozmiar włosia 70x45 mm. Wyłącznie do odkurzaczy CV oraz NT.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Średnica znamionowa (mm)
|35
|Ilość (szt.)
|1
|Szerokość (mm)
|70
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|115 x 50 x 70
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- BVL 3/1 Bp Anniversary Edition
- CV 30/1
- CV 36/2
- CV 38/1
- CV 38/2
- CV 38/2 Adv
- CV 46/2
- CV 48/2
- CV 48/2 Adv
- NT 14/1 Ap
- NT 14/1 Ap Adv
- NT 14/1 Ap Advanced
- NT 14/1 Ap Te Adv
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- NT 14/1 Ap Te Advanced
- NT 14/1 Classic
- NT 25/1 Ap
- NT 27/1 Advanced
- NT 27/1 Me Advanced
- NT 27/1 Me Advanced Professional
- NT 30/1 Tact Te L Anniversary Edition
- NT 35/1 Ap
- NT 35/1 Tact
- NT 35/1 Tact Bs
- NT 35/1 Tact Te
- NT 35/1 Tact Te H
- NT 35/1 Tact Te M
- NT 35/1 Tact Te M *EU
- NT 360 Eco Xpert
- NT 40/1 Tact
- NT 40/1 Tact *EU
- NT 40/1 Tact Te
- NT 40/1 Tact Te *EU
- NT 45/1 Tact
- NT 45/1 Tact Te
- NT 45/1 Tact Te Ec
- NT 45/1 Tact Te H
- NT 45/1 Tact Te M
- NT 45/1 Tact Te M*EU
- NT 48/1
- NT 48/1 Te
- NT 55/1 Tact
- NT 55/1 Tact Bs
- NT 55/1 Tact Te
- NT 55/1 Tact Te M
- NT 55/1 Tact Te M*EU
- NT 65/2 Ap
- NT 65/2 Tact²
- NT 65/2 Tact² Tc
- NT 70/1
- NT 70/2
- NT 70/2 Tc
- NT 70/3
- NT 70/3 Me Tc
- NT 75/1 Tact Me Te H *EU
- NT 75/2 Ap Me Tc
- NT 75/2 Tact² Me
- NT 75/2 Tact² Me Tc
- ProNT 200
- ProNT 400
- T 14/1 Classic
- Xpert NT 14/1 *EU
- Xpert NT 360