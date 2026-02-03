BĘBEN NA WĄŻ PREMIUM Z WĘŻEM 1/2" HR 7.315 W ZESTAWIE

Bęben na wąż przeznaczony jest do wygodnego przechowywania i użytkowania węża ogrodowego. Ułatwia jego zwijanie i rozwijanie zapobiegając plątaniu się i zaginaniu węża.

Uchwyt ścienny. Wąż 15 m 1/2" PrimoFlex®. Spryskiwacz Plus (2.645- 177.0). 3 szybkozłącza. 1 szybkozłącze z Aqua Stop. Adapter na kran G 3/4 z redukcją G1/2. Bęben jest w pełni zmontowany.

Cechy i zalety
1x standardowe złącze węża z funkcją Aqua Stop
Wąż PrimoFlex® 15 m 1/2"
3x standardowe złącza węży
Demontowalny bęben na wąż (2 w 1)
Możliwość przechowywania dysz i pistoletów spryskujących
W pełni zmontowany
Uchwyt akcesoriów do lancy spryskującej lub spryskiwaczy podłączonych do węża
Adapter na kran G 3/4 z redukcja G 1/2
Przestronna skrzynia do magazynowania rękawic, sekatorów, łopat itp.
Pojemność: wąż 30 m 1/2" lub 20 m 5/8" lub 12 m 3/4"
  • Pasuje do wszystkich popularnych węży ogrodowych
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 4,9
Waga z opakowaniem (kg) 5,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 290 x 460 x 510

Przy podłączaniu tych produktów do sieci wody pitnej należy przestrzegać wymogów normy EN 1717. W razie potrzeby należy zwrócić się o pomoc specjalisty ds. sanitarnych.

Wyposażenie

  • Kształt strumienia: strumień stożkowy
  • Kształt strumienia: strumień punktowy
Bęben na wąż Premium z wężem 1/2" HR 7.315 w zestawie
Zastosowania
  • Nawadnianie ogrodu
  • Do podlewania roślin doniczkowych
  • Rośliny ozdobne (ogrodowych i doniczkowych)
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
