Torr eller våt smuts, fin eller grov – det spelar ingen roll. Det omkopplingsbara munstycket för våt- och torrsugning garanterar en perfekt smutsupptagning och ett imponerande glid tack vare hjul på sidorna. Det kan dessutom snabbt och enkelt anpassas till våt och torr smuts via en fotmanövrerad brytare. Försedd med praktisk parkeringsposition och bekväm parkering för sugrör och golvmunstycke under tillfälliga pauser i arbetet.