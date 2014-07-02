Omkopplingsbart munstycke
Omkopplingsbart munstycke för våt- och torrsugning, för perfekt smutsupptagning. Enkel anpassning till våt eller torr smuts via fotmanövrerad brytare. För alla universaldammsugare i Kärchers Home & Garden-sortiment.
Torr eller våt smuts, fin eller grov – det spelar ingen roll. Det omkopplingsbara munstycket för våt- och torrsugning garanterar en perfekt smutsupptagning och ett imponerande glid tack vare hjul på sidorna. Det kan dessutom snabbt och enkelt anpassas till våt och torr smuts via en fotmanövrerad brytare. Försedd med praktisk parkeringsposition och bekväm parkering för sugrör och golvmunstycke under tillfälliga pauser i arbetet.
Egenskaper och fördelar
Optimalt munstycke för våt- och torrsugning med inbyggda borstlilster och gummilister
Bekväm anpassning till respektive typ av smuts tack vare den praktiska fotpedalen
Munstycket glider lätt fram när du dammsuger tack vare mycket bra glidegenskaper på sidorullarna
Inbyggt parkeringsclip på munstycket för förvaring på maskinen
Passar alla Kärchers Home & Garden våt- och torrdammsugare samt textiltvättar
Specifikationer
Tekniska data
|Antal (Del(ar))
|1
|Nominell standardbredd (DN) (mm)
|35
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,3
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,5
|Mått (L × B × H) (mm)
|260 x 70 x 124
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
- Ytor runt hemmet och i trädgården
- Terrass
- Gång- och cykelbanor
- Entréområde
- Hobbyrum
- Källare
- Garage
- Verkstad
- Renovering
- Vätskor