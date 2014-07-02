Univerzálna hadicová spojka
Univerzálna hadicová spojka s ergonomickým dizajnom pre pohodlnú manipuláciu.
Spájanie, odpájanie a oprava jednoduchým spôsobom - s praktickou a ergonomickou univerzálnou hadicovou spojkou Kärcher. Flexibilný zásuvný systém významne zjednodušuje zavlažovanie malých a veľkých záhrad a plôch. Pretože fungujúce prípojky na vodovodný kohútika a hadicové spojky sú základom každého dobrého zavlažovacieho systému. Univerzálna hadicová spojka je kompatibilná s tromi najbežnejšími priemermi hadíc a všetkými dostupnými klik-systémami.
Vlastnosti a výhody
Ergonomický dizajn
- Pre ľahkú manipuláciu.
Univerzálna (1/2“, 5/8“, 3/4“)
- Hodí sa ku všetkých bežným záhradným hadiciam.
Špecifikácie
Technické údaje
|Priemer
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|70 x 33 x 42
Kompatibilné stroje
- G 4.10 M
- G 7.10 M
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Car & Home
- K 2 Car & Home + súprava na čistenie potrubí
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home T150
- K 2 Compact Home
- K 2 Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car & Home
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car & Home T 150
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Full Control T150 & Pipe
- K 3 Full Controll Car
- K 3 Home + súprava na čistenie potrubí
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Home
- K 4 Compact
- K 4 Full Control Flex Car
- K 4 Full Control Home + rotačná kefa GRÁTIS
- K 4 Full Control PS 40 + WB 60
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Home + rotačná kefa
- K 5 Compact
- K 5 Full Control Flex Car
- K 5 Full Control Home + súprava na čistenie potrubí
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Plus Flex Black
- K 5 Premium Home
- K 5.600 T 250
- K 7 Compact
- K 7 Full Control Home
- K 7 Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Flex Car
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus Car & Home
- K 7 Premium Home
- K4 FC Home+ súprava na čistenie potrubia
- K5 Full Control Home + penovacia tryska + rotačná kefa + autošampón
- Vysokotlakový čistič K 2 Car
- Vysokotlakový čistič K 2 Compact Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 2 Full Control
- Vysokotlakový čistič K 2 Full Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 2 Premium Full Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 3 Full Control
- Vysokotlakový čistič K 3 Full Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 3 Premium
- Vysokotlakový čistič K 3 Premium Full Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 3 Premium Full Control Home T150
- Vysokotlakový čistič K 4 Compact
- Vysokotlakový čistič K 4 Compact Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Full Control
- Vysokotlakový čistič K 4 Full Control *EU
- Vysokotlakový čistič K 4 Full Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Full Control Car & Home Splash
- Vysokotlakový čistič K 4 Full Control Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium FC Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium Full Control Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Compact
- Vysokotlakový čistič K 5 Compact Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Full Control
- Vysokotlakový čistič K 5 Full Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Full Control Flex Home Wood
- Vysokotlakový čistič K 5 Full Control Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Full Control Home&Splash Guard
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Full Control Car&Home&Org
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Full Control Plus
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Full Control Plus Flex Home Wood
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Full Control Plus Home
- Vysokotlakový čistič K 5 UM Car
- Vysokotlakový čistič K 7
- Vysokotlakový čistič K 7 Compact
- Vysokotlakový čistič K 7 Compact Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Full Control Plus
- Vysokotlakový čistič K 7 Full Control Plus Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Full Control Plus Flex
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Full Control Plus Home
- Vysokotlakový čistič K 2 Compact
VYZNAMENANIA
Odporúčanie univerzálnej hadicovej spojky
Univerzálna hadicová spojka dostala od časopisu "selbst ist der Mann"v praktickom teste známku "veľmi dobrý" (1,3) a pečať „Odporúčanie".