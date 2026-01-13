Postrekovač
Malý, šikovný a jednoducho sa pripája na záhradnú hadicu: ideálny postrekovač na nekomplikované zavlažovanie.
Tento malý postrekovač sa perfektne hodí na jednoduché zavlažovanie v záhrade. Pomocou plynulého prestavovania tvarov prúdu je možné flexibilne a podľa potreby počas polievania striedať kužeľový a bodový tvar rozstrekovaného prúdu vody. Takto jednoducho môžete zavlažovať kvetinové a rastlinné záhony, a súčasne aj oslobodiť terasy a záhradný nábytok od hrubej špiny. Tento základný postrekovač sa tak veľmi dobre hodí na zavlažovanie, ako aj na čistenie. Počas prestávok v polievaní je možné prietok vody jednoducho zatvoriť na striekacej tryske. Mimochodom: Záhradné postrekovače Kärcher sú kompatibilné s všetkými dostupnými klik systémami a dajú sa ľahko napojiť na záhradnú hadicu.
Vlastnosti a výhody
Tvar rozstrekovaného prúdu plynulo nastaviteľný od bodového po kužeľový
- Ideálne sa hodí na zavlažovanie (kužeľový prúd) a čistenie (bodový prúd).
Samovypúšťanie
- Optimálna ochrana proti mrazu.
Malý a kompaktný
- Jednoduchá manipulácia.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|131 x 36 x 36
Výbava
- Počet rozstrekovacích prúdov: 2
- Funkcia samovyprázdňovania
- Vzor prúdu: kužeľový prúd
- Vzor prúdu: bodový prúd
