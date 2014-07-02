Čerpadlová prípojka vrátane spätného ventila, malá

Čerpadlová prípojka so spätným ventilom slúži na vákuovzdorné pripojenie sacích hadíc na čerpadlá (napr. záhradné čerpadlá, domáce vodné automaty a domáce vodárne).

Čerpadlová prípojka slúži na vákuovzdorné pripojenie sacích hadíc na záhradné čerpadlá, domáce vodné automaty a domáce vodárne. Prípojka poskytuje vhodné riešenie pre čerpadlá so spojovacím závitom G1 (33,3 mm) a pre 3/4" a 1" hadice. V štandardnej výbave je jedna prevlečná matica, jedna hadicová svorka, jedno ploché tesnenie a jeden spätný ventil. Spätný ventil sa môže používať v ponorných a tlakových ponorných čerpadlách, aby sa zabránilo spätného toku vody do čerpadla. Vo všetkých ostatných prípadoch sa namiesto spätného ventilu používa ploché tesnenie.

Vlastnosti a výhody
Prípojka
  • Na pripojenie hadíc na čerpadlo, odolné voči vákuu.
Otočný závit
  • Pre jednoduchú montáž čerpadlovej prípojky na čerpadlo, hlavne ak je hadica už namontovaná na prípojku.
Pre 3/4" a 1" hadice
  • Podľa veľkosti hadice je možné použiť príslušnú prípojku.
Vrátane plochého tesnenia
  • Utesní prípojku na čerpadlo tak, aby neunikala voda
Vrát. spätného ventila
  • Zabraňuje spätnému tečeniu už odčerpanej vody. Odporúča sa hlavne pri použití ponorných čerpadiel a tlakových ponorných čerpadiel.
Vrát. hadicovej spony
  • Pre upevnenie hadice na čerpadlovú prípojku
Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosti Vhodný pre 3/4 "a 1" hadice
Veľkosť závitu G1
Farba Čierna
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 41 x 65 x 41
Oblasti využitia
  • Nasávanie vody z alternatívnych zdrojov, napr. z cisterien, dažďových kadí, prameňov a pod.
  • Na použitie pri záplavách
  • Na škody spôsobené vodou v dome a pivnici (vytečenia pračky/prienik spodnej vody)
  • Dodávka úžitkovej vody na domáce toalety a práčky