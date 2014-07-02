Čerpadlová prípojka vrátane spätného ventila, malá
Čerpadlová prípojka so spätným ventilom slúži na vákuovzdorné pripojenie sacích hadíc na čerpadlá (napr. záhradné čerpadlá, domáce vodné automaty a domáce vodárne).
Čerpadlová prípojka slúži na vákuovzdorné pripojenie sacích hadíc na záhradné čerpadlá, domáce vodné automaty a domáce vodárne. Prípojka poskytuje vhodné riešenie pre čerpadlá so spojovacím závitom G1 (33,3 mm) a pre 3/4" a 1" hadice. V štandardnej výbave je jedna prevlečná matica, jedna hadicová svorka, jedno ploché tesnenie a jeden spätný ventil. Spätný ventil sa môže používať v ponorných a tlakových ponorných čerpadlách, aby sa zabránilo spätného toku vody do čerpadla. Vo všetkých ostatných prípadoch sa namiesto spätného ventilu používa ploché tesnenie.
Vlastnosti a výhody
Prípojka
- Na pripojenie hadíc na čerpadlo, odolné voči vákuu.
Otočný závit
- Pre jednoduchú montáž čerpadlovej prípojky na čerpadlo, hlavne ak je hadica už namontovaná na prípojku.
Pre 3/4" a 1" hadice
- Podľa veľkosti hadice je možné použiť príslušnú prípojku.
Vrátane plochého tesnenia
- Utesní prípojku na čerpadlo tak, aby neunikala voda
Vrát. spätného ventila
- Zabraňuje spätnému tečeniu už odčerpanej vody. Odporúča sa hlavne pri použití ponorných čerpadiel a tlakových ponorných čerpadiel.
Vrát. hadicovej spony
- Pre upevnenie hadice na čerpadlovú prípojku
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosti
|Vhodný pre 3/4 "a 1" hadice
|Veľkosť závitu
|G1
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|41 x 65 x 41
Kompatibilné stroje
- Ponorné čerpadlo tlakové BP 4 Deep Well
- Ponorné čerpadlo tlakové BP 6 Deep Well
- Set na záplavy SP 16.000 Flood Box
- Záhradné čerpadlo BP 4.500 Garden
- Záhradné čerpadlo BP 4.500 Garden Set Plus
- Záhradné čerpadlo BP 5.000 Garden
- Záhradné čerpadlo BP 5.000 Garden Set Plus
- Záhradné čerpadlo BP 6.000 Garden
- Záhradné čerpadlo BP 6.000 Garden Set
Oblasti využitia
- Nasávanie vody z alternatívnych zdrojov, napr. z cisterien, dažďových kadí, prameňov a pod.
- Na použitie pri záplavách
- Na škody spôsobené vodou v dome a pivnici (vytečenia pračky/prienik spodnej vody)
- Dodávka úžitkovej vody na domáce toalety a práčky