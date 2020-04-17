Patrónový filter WD/SE
Patrónový filter na vysávanie jemných aj hrubých nečistôt a kvapalín bez nutnosti výmeny filtra. Vhodný pre mokro-suché vysávače Kärcher Home & Garden.
Patrónový filter KFI 3310 umožňuje mokré aj suché vysávanie bez nutnosti zastavovania kvôli výmene filtrov. Patrónový filter sa jednoducho vkladá a vyberá otočením, bez potreby ďalších zaisťovacích prvkov. Je špeciálne navrhnutá pre mokro-suché vysávače Kärcher Home & Garden WD 1 Compact Battery, WD 1 Classic, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1–3, MV 2 a MV 3.
Vlastnosti a výhody
Patrónový filter
- Pre mokré a suché vysávanie bez potreby ďalšej výmeny filtra.
- Jednoduché pripevnenie a odstránenie filtra otočením, bez potreby dodatočných uzamykacích prvkov.
Vhodné pre mokro-suché vysávače Kärcher WD 1 Compact Battery, WD 1 Classic, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1–3.
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Farba
|Hnedá
|Hmotnosť (kg)
|0,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|122 x 122 x 115
Kompatibilné stroje
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 1 Compact Battery
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 1 Compact Battery Set
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 2-18 V Battery Set V-12/18
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 2-18 V-12/18
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3 Battery
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3 Battery Premium
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3 Battery Premium Set
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3 Battery Set
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3-18 Battery Set V-17/20
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3-18 S Battery Set V-17/20
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3-18 S V-17/20
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3-18 V-17/20
- Mokro suchý vysávač WD 3 S V-15/4/20
- Mokro suchý vysávač WD 3 V-17/6/20 Car
- Mokro-suchý vysávač KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition
- Mokro-suchý vysávač WD 1 Classic
- Mokro-suchý vysávač WD 2 Plus S V-15/4/18
- Mokro-suchý vysávač WD 2 Plus V-12/4/18
- Mokro-suchý vysávač WD 2 Plus V-12/4/18/C
- Mokro-suchý vysávač WD 2 Plus V-15/4/18
- Mokro-suchý vysávač WD 3 P S V-17/4/20
- Mokro-suchý vysávač WD 3 P V-17/4/20
- Mokro-suchý vysávač WD 3 P V-17/4/20 Workshop
- Mokro-suchý vysávač WD 3 S V-17/6/20 Car
- Mokro-suchý vysávač WD 3 V-15/4/20
- Mokro-suchý vysávač WD 3 V-17/4/20
- Mokrosuchý vysávač WD 3 V-17/4/20
Oblasti využitia
- Jemné nečistoty
- Hrubé nečistoty
- Kvapaliny