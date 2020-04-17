Patrónový filter WD/SE

Patrónový filter na vysávanie jemných aj hrubých nečistôt a kvapalín bez nutnosti výmeny filtra. Vhodný pre mokro-suché vysávače Kärcher Home & Garden.

Patrónový filter KFI 3310 umožňuje mokré aj suché vysávanie bez nutnosti zastavovania kvôli výmene filtrov. Patrónový filter sa jednoducho vkladá a vyberá otočením, bez potreby ďalších zaisťovacích prvkov. Je špeciálne navrhnutá pre mokro-suché vysávače Kärcher Home & Garden WD 1 Compact Battery, WD 1 Classic, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1–3, MV 2 a MV 3.

Vlastnosti a výhody
Patrónový filter
  • Pre mokré a suché vysávanie bez potreby ďalšej výmeny filtra.
  • Jednoduché pripevnenie a odstránenie filtra otočením, bez potreby dodatočných uzamykacích prvkov.
Vhodné pre mokro-suché vysávače Kärcher WD 1 Compact Battery, WD 1 Classic, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1–3.
Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Farba Hnedá
Hmotnosť (kg) 0,3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 122 x 122 x 115
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Jemné nečistoty
  • Hrubé nečistoty
  • Kvapaliny