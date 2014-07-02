Комплект Premium для підключення шлангів 3/4, Конектор швидкознімний, штуцер G1 ВР

Комплект Premium для підключення шлангів 3/4 до насоса з напірної сторони: Конектор швидкознімний, штуцер G1 ВР.

Комплект Premium для підключення шлангів 3/4 до насоса з напірної сторони: Конектор швидкознімний, штуцер G1 ВР. З великим внутрішнім перетином для кращого пропускання води.

Специфікації

Технічні характеристики

Колір жовтий
Вага (кг) 0,082
Вага (з упаковкою) (кг) 0,118
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 84 x 59 x 59
Області застосування
  • Для зрошення саду з бочки, цистерни, свердловини (наприклад дощувачами).
  • Для водопостачання унітазу та пральної машини.