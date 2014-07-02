Комплект Premium для підключення шлангів 3/4, Конектор швидкознімний, штуцер G1 ВР
Комплект Premium для підключення шлангів 3/4 до насоса з напірної сторони: Конектор швидкознімний, штуцер G1 ВР.
Комплект Premium для підключення шлангів 3/4 до насоса з напірної сторони: Конектор швидкознімний, штуцер G1 ВР. З великим внутрішнім перетином для кращого пропускання води.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|жовтий
|Вага (кг)
|0,082
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,118
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|84 x 59 x 59
Сумісна техніка
Області застосування
- Для зрошення саду з бочки, цистерни, свердловини (наприклад дощувачами).
- Для водопостачання унітазу та пральної машини.