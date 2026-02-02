Zahradní hadice 1/2 Performance Plus 50 m

Mimořádně odolná proti zlomení, robustní a pružná díky kvalitní vícevrstvé tkanině: nová, 50 m dlouhá zahradní hadice Performance Plus 1/2" pro průběžný průtok vody.

Mezi největší přednosti nové 50 metrů dlouhé zahradní hadice 1/2" Performance Plus patří její kvalitní vícevrstvá tkanina s vylepšenou přilnavostí. Je extrémně odolná proti zlomení a pružná, díky čemuž umožňuje neustálý průtok vody. Navíc díky tomu zavlažovací hadice přilne podstatně lépe k ruce. Vnější vrstva odolná proti UV záření chrání materiál při každém počasí. A aby se v zahradní hadici netvořily řasy, nepropouští mezivrstva světlo. Kromě toho tato hadice neobsahuje ftaláty (< 0,1 %), kadmium, barium, ani olovo, díky čemuž je zcela zdravotně nezávadná. Navíc hadice odolá tlaku až 45 bar a teplotám od −20 do +60 °C. Ten, kdo chce zalévat středně velké plochy a zahrady, nalezne v zahradní hadicí Performance Plus nejlepší vybavení.

Charakteristické znaky a výhody
Kvalitní vícevrstvá tkanina
  • Pružnost a odolnost proti zlomení zajišťují optimální průtok vody
50 metrů
  • K zavlažování středně velkých až velkých ploch a zahrad
Díky kvalitní tkanině s velkou tloušťkou stěny hadice odolá tlaku až 45 bar
  • Zaručená robustnost.
Dobře ovladatelná zahradní hadice se tkanou vložkou odolnou proti tlaku
  • Pro snadnou manipulaci.
Vysoká teplotní odolnost od −20 do +60 °C
  • Kvalitní hadice
Mezivrstva nepropouštějící světlo zabraňuje tvorbě řas v hadici
  • Pro mimořádně dlouhou životnost
Kvalitní zahradní hadice neobsahuje ftaláty (< 0,1 %), cadmium, barium ani olovo
  • Zdravotně nezávadný a šetrný k životnímu prostředí.
Vnější vrstva odolná proti UV záření
  • Mimořádně odolná proti povětrnostním podmínkám
15 let záruka
  • Dlouhá životnost a vysoká kvalita
Specifikace

Technické údaje

Průměr 1/2″
Délka hadice (m) 50
Barva Černá
Hmotnost (kg) 6,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 6,5
Rozměry (D x Š x V) (mm) 390 x 390 x 170
Oblasti použití
  • Zahradní zavlažování
  • Pro zavlažování hrnkových rostlin
  • Pro zalévání okrasných rostlin (malé plochy, jednotlivě, hrnkové rostliny)
  • Pro čištění zahradního nářadí
  • Pro zavlažování velkoplošných užitkových zahrad
