Zahradní hadice 1/2 Performance Plus 50 m
Mimořádně odolná proti zlomení, robustní a pružná díky kvalitní vícevrstvé tkanině: nová, 50 m dlouhá zahradní hadice Performance Plus 1/2" pro průběžný průtok vody.
Mezi největší přednosti nové 50 metrů dlouhé zahradní hadice 1/2" Performance Plus patří její kvalitní vícevrstvá tkanina s vylepšenou přilnavostí. Je extrémně odolná proti zlomení a pružná, díky čemuž umožňuje neustálý průtok vody. Navíc díky tomu zavlažovací hadice přilne podstatně lépe k ruce. Vnější vrstva odolná proti UV záření chrání materiál při každém počasí. A aby se v zahradní hadici netvořily řasy, nepropouští mezivrstva světlo. Kromě toho tato hadice neobsahuje ftaláty (< 0,1 %), kadmium, barium, ani olovo, díky čemuž je zcela zdravotně nezávadná. Navíc hadice odolá tlaku až 45 bar a teplotám od −20 do +60 °C. Ten, kdo chce zalévat středně velké plochy a zahrady, nalezne v zahradní hadicí Performance Plus nejlepší vybavení.
Charakteristické znaky a výhody
Kvalitní vícevrstvá tkanina
- Pružnost a odolnost proti zlomení zajišťují optimální průtok vody
50 metrů
- K zavlažování středně velkých až velkých ploch a zahrad
Díky kvalitní tkanině s velkou tloušťkou stěny hadice odolá tlaku až 45 bar
- Zaručená robustnost.
Dobře ovladatelná zahradní hadice se tkanou vložkou odolnou proti tlaku
- Pro snadnou manipulaci.
Vysoká teplotní odolnost od −20 do +60 °C
- Kvalitní hadice
Mezivrstva nepropouštějící světlo zabraňuje tvorbě řas v hadici
- Pro mimořádně dlouhou životnost
Kvalitní zahradní hadice neobsahuje ftaláty (< 0,1 %), cadmium, barium ani olovo
- Zdravotně nezávadný a šetrný k životnímu prostředí.
Vnější vrstva odolná proti UV záření
- Mimořádně odolná proti povětrnostním podmínkám
15 let záruka
- Dlouhá životnost a vysoká kvalita
Specifikace
Technické údaje
|Průměr
|1/2″
|Délka hadice (m)
|50
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|6,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|6,5
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|390 x 390 x 170
Oblasti použití
- Zahradní zavlažování
- Pro zavlažování hrnkových rostlin
- Pro zalévání okrasných rostlin (malé plochy, jednotlivě, hrnkové rostliny)
- Pro čištění zahradního nářadí
- Pro zavlažování velkoplošných užitkových zahrad
