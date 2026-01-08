H 10 Q Flex PremiumFlex Anti-Twist
Innovativ PremiumFlex højtryksslange med anti-twist system, der forhindrer, at man snubler. Længde 10 m. Med Quick Connect adapter. Til højtryksmaskiner i serien K 2 til K 7. Passer ikke til oprulning eller Full Control højtryksmaskiner i serien K 4 til K 7.
Den 10 m lange PremiumFlex reservehøjtryksslange eliminerer risikoen for at snuble. Takket være det patenterede anti-twist-systen er den ekstremt fleksibel, sikrer uforstyrret rengøring og er hurtig og nem at opbevare. Fremstillet af PVC- og ftalatfrit materiale. Egnet til Kärcher Consumer K 2-K 7 højtryksrensere.
Funktioner og fordele
Ekstra slange 10 m
- Stor arbejdsradius.
Quick Connect adapter
- Højtryksslangen er nem at håndtere og klikker hurtigt ind og ud af udstyret og pistolen. Dette sparer tid og anstrengelser.
Anti-Twist system
- Ingen fare for at snuble: Slangen snor sig ikke og forbliver fleksibel, uanset hvor den bruges.
Specifikationer
Teknisk data
|Temperatur (°C)
|max. 60
|Maksimalt tryk (MPa)
|18
|Længde (m)
|10
|Farve
|Antracit
|Vægt (kg)
|1,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|245 x 245 x 65