H 10 Q Flex PremiumFlex Anti-Twist

Innovativ PremiumFlex højtryksslange med anti-twist system, der forhindrer, at man snubler. Længde 10 m. Med Quick Connect adapter. Til højtryksmaskiner i serien K 2 til K 7. Passer ikke til oprulning eller Full Control højtryksmaskiner i serien K 4 til K 7.