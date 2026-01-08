H 10 Q Flex PremiumFlex Anti-Twist

Innovativ PremiumFlex højtryksslange med anti-twist system, der forhindrer, at man snubler. Længde 10 m. Med Quick Connect adapter. Til højtryksmaskiner i serien K 2 til K 7. Passer ikke til oprulning eller Full Control højtryksmaskiner i serien K 4 til K 7.

Den 10 m lange PremiumFlex reservehøjtryksslange eliminerer risikoen for at snuble. Takket være det patenterede anti-twist-systen er den ekstremt fleksibel, sikrer uforstyrret rengøring og er hurtig og nem at opbevare. Fremstillet af PVC- og ftalatfrit materiale. Egnet til Kärcher Consumer K 2-K 7 højtryksrensere.

Funktioner og fordele
Ekstra slange 10 m
  • Stor arbejdsradius.
Quick Connect adapter
  • Højtryksslangen er nem at håndtere og klikker hurtigt ind og ud af udstyret og pistolen. Dette sparer tid og anstrengelser.
Anti-Twist system
  • Ingen fare for at snuble: Slangen snor sig ikke og forbliver fleksibel, uanset hvor den bruges.
Specifikationer

Teknisk data

Temperatur (°C) max. 60
Maksimalt tryk (MPa) 18
Længde (m) 10
Farve Antracit
Vægt (kg) 1,1
Vægt inkl. emballage (kg) 1,3
Mål (L x B x H) (mm) 245 x 245 x 65