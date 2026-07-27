Rõivaste otsik aurupesurile
Aurusirgendaja on auruti lisaseade, mis sobib kõikidele Kärcheri aurupuhastitele. Tõhusate tulemuste saavutamiseks silub auru abil rõivaste kortsud. Sobib ideaalselt ka muude tekstiilide värskendamiseks.
Jäta kortsudega hüvasti! Aurusirgendajaga näevad riided hetkega taas parimad välja. Samuti muudab see riiete, kardinate ja paljude muude tekstiilide värskendamise kiireks ja lihtsaks ning eemaldab ebameeldivad lõhnad. Aurusirgendaja lisaseade muudab iga Kärcheri lisatarvikuga aurupuhasti aurutiks, mis tungib ülikuiva ja kuuma auruga kangast läbi, et värskendada kiudu kuni südamikuni. Lisaseadmega aurutamisel tekkiv kondensvesi kogutakse eraldi mahutisse, mille saab lihtsalt kraanikausist alla või kasvõi aurupesuri paaki tühjendada.
Omadused ja tulu
Eemaldab kortsud kiiresti ja lihtsaltÜlikuiv, kuum aur tagab kortsudeta tulemused lihtsalt, usaldusväärselt ja kiiresti. Paksemate kangaste või tõrksate kortsudega töötamisel saab metallplaadiga tõhusate tulemuste saavutamiseks rakendada veelgi rohkem soojust ja täiendavat survet.
Värskendab pesukordade vahelAurul on lõhna neutraliseeriv toime, mis muudab rõivaste Steamer suurepäraseks pesukordade vahepealsete kangaste värskendamiseks. Ideaalne rõiva või kodutekstiilide värskendamiseks pärast pikka garderoobis või kapis seismist.
Triikimislauda pole vajaRõivad saab lihtsalt riidepuu külge riputada ja aurutada.
Ohutu ja lihtne kasutada igat tüüpi tekstiilide jaoks
- Rõivaaurutit saab kasutada kõigi triikimiskindlate rõivaste ja tavaliste kodutekstiilide jaoks.
- Kuumuse ja auru intensiivsust juhib kinnituse ja tekstiili vaheline kaugus. Seda saab kasutada isegi õrnade materjalide aurutamiseks.
Aur väljub ühtlaselt kogu pinna ulatuses
- Auru väljalaskeavad on jaotatud üle kogu metallplaadi laiuse, et tagada auru ühtlane jaotus ja täiuslikud tulemused.
Kerge
- Rõivas Steamer on väga kerge, kaaludes vaid 220 g, eemaldades töökoormuse isegi pikema aja jooksul.
Suur veepaagi maht katkestusteta töötamiseks
- Olenevalt kasutatavast Kärcheri rõivaaurutist on saadaval kuni 1,5 l vett.
- Rõivasse integreeritud kogumismahuti Steamer kinnitus kogub u. 100 ml kondensatsioonivett. Sellest piisab umbes viie või kuue rõivaeseme jaoks. Konteinerit saab igal ajal tühjendada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|136 x 103 x 92
Videos
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Triikimiseks sobivad rõivad
- Kodutekstiilid, nt. kardinad või padjakatted
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.