Jäta kortsudega hüvasti! Aurusirgendajaga näevad riided hetkega taas parimad välja. Samuti muudab see riiete, kardinate ja paljude muude tekstiilide värskendamise kiireks ja lihtsaks ning eemaldab ebameeldivad lõhnad. Aurusirgendaja lisaseade muudab iga Kärcheri lisatarvikuga aurupuhasti aurutiks, mis tungib ülikuiva ja kuuma auruga kangast läbi, et värskendada kiudu kuni südamikuni. Lisaseadmega aurutamisel tekkiv kondensvesi kogutakse eraldi mahutisse, mille saab lihtsalt kraanikausist alla või kasvõi aurupesuri paaki tühjendada.