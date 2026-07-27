Töökindel ja vastupidav tippklassi pesupüstol, mis on valmistatud materjalidest, mida võib kasutada toiduainetööstuses ja mis on mereveekindlad. Pihustuspüstolil on väike survekadu - ja seda isegi kuni 2500 l/h veevoolu juures. Väga töökindel ja vastupidav püstol koos uute innovatiivsete ja vastupidavate EASY!Lock ühendustega, mis aitavad säästa aega.