Tõstetud otsaga kõrgsurve pesupüstol

Töökindel ja vastupidav kvaliteetne pihustuspüstol toiduainetööstuses ja tööstuses kasutamiseks. Väike survekadu – isegi kuni 2500 l/h veevoolu juures.

Töökindel ja vastupidav tippklassi pesupüstol, mis on valmistatud materjalidest, mida võib kasutada toiduainetööstuses ja mis on mereveekindlad. Pihustuspüstolil on väike survekadu - ja seda isegi kuni 2500 l/h veevoolu juures. Väga töökindel ja vastupidav püstol koos uute innovatiivsete ja vastupidavate EASY!Lock ühendustega, mis aitavad säästa aega.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Temperatuur (°C) max. 155
Maksimaalne rõhk (bar) 300
Ühenduskeere EASY!Lock
Kaal, sh pakend (kg) 0,9