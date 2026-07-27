Tõstetud otsaga kõrgsurve pesupüstol
Töökindel ja vastupidav kvaliteetne pihustuspüstol toiduainetööstuses ja tööstuses kasutamiseks. Väike survekadu – isegi kuni 2500 l/h veevoolu juures.
Töökindel ja vastupidav tippklassi pesupüstol, mis on valmistatud materjalidest, mida võib kasutada toiduainetööstuses ja mis on mereveekindlad. Pihustuspüstolil on väike survekadu - ja seda isegi kuni 2500 l/h veevoolu juures. Väga töökindel ja vastupidav püstol koos uute innovatiivsete ja vastupidavate EASY!Lock ühendustega, mis aitavad säästa aega.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Temperatuur (°C)
|max. 155
|Maksimaalne rõhk (bar)
|300
|Ühenduskeere
|EASY!Lock
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,9