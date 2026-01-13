Auton sisätilojen puhdistusaine, 500ml
Raikkaat ja puhtaat sisätilat ilman hajuja. Sopii useimmille auton sisätilojen pinnoille jättäen niihin suojaavan, antistaattisen pinnan.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Pakkauskoko (ml)
|500
|Pakkausyksikkö (kpl)
|8
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,6
|Mitat (p x l x k) (mm)
|80 x 80 x 280
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Poistuneet tuotteet
- K 5 Basic
- K 5 Black
- K 5 Compact Home Flex Anti-Twist
- K 5 Premium FC AntiTwist Flex
- K 5 Premium Power Control Anti Twist Flex
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control AntiTwist Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5.20 M plus T 100
- K 7 Compact
- K 7 Power
- K 7 Premium FC AntiTwist Flex
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Home Flex Wood
- K 7.20 M plus
- K Mini Plus
- KHB 18-46 Akkupainepesuri
- KHB 4-18 Plus ilman akkua
- KHB 6 ilman akkua
- Painepesuri K 2 Compact Home
- Painepesuri K3 Car & Home T50
- SE 3-18 Compact Home ilman akkua
- SE 3-18 Compact ilman akkua
- WD 3 Premium akkukäyttöinen monitoimi-imuri + akku 2.5Ah
Käyttökohteet
- Muovipinnat
- Auton penkit
- Ajoneuvon sisätilat
- Ohjaamo