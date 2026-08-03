iSolar 800 Advanced (1100-1300 l/h)
Za snagu vode 1100–1300 l/h: Glava četke iSolar od 800 mm, na vodu, s 2 kontrarotirajuće pločaste četke i fleksibilnim kutnim zglobom ravnomjerno čisti fotonaponske sustave.
Konstruirana je za visokotlačne čistače sa snagom vode od 1100 do 1300 l/h. iSolar 800 omogućuje prostranu radnu širinu od 800 mm. Glava četke na vodu opremljena je dvjema kontrarotirajućim pločastim četkama. Na taj se način kompenziraju poprečne sile i omogućuje jednostavan rad. Fleksibilan kutni zglob na priključku glave četke dodatno olakšava rad i osim toga jamči da čekinje uvijek snažno naliježu na površinu. Time se omogućuje apsolutno savršeno čišćenje fotonaponskih sustava i trajno postizanje ravnomjernih rezultata. Zahvaljujući velikom površinskom učinku moguće je u tren oka očistiti čak i velike sustave kakvi se često nalaze na krovovima staja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Protok (l/h)
|1100 / 1300
|Dolazna temperatura (°C)
|maks. 40
|Priključni navoj
|M 18
|Promjer (mm)
|800
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|5,7
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Čišćenje sustava fotovoltaika
Pribor
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