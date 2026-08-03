Konstruirana je za visokotlačne čistače sa snagom vode od 1100 do 1300 l/h. iSolar 800 omogućuje prostranu radnu širinu od 800 mm. Glava četke na vodu opremljena je dvjema kontrarotirajućim pločastim četkama. Na taj se način kompenziraju poprečne sile i omogućuje jednostavan rad. Fleksibilan kutni zglob na priključku glave četke dodatno olakšava rad i osim toga jamči da čekinje uvijek snažno naliježu na površinu. Time se omogućuje apsolutno savršeno čišćenje fotonaponskih sustava i trajno postizanje ravnomjernih rezultata. Zahvaljujući velikom površinskom učinku moguće je u tren oka očistiti čak i velike sustave kakvi se često nalaze na krovovima staja.