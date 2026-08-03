Set navlaka za velike okrugle četke

Dvije vrhunske navlake od mikrovlakana za veliku okruglu četku za bolje uklanjanje prljavštine i za sjajne rezultate pomoću velike okrugle četke.

Otpušta i skuplja prljavštinu i masnoću još učinkovitije. Idealno za posebno teške i tvrdokorne prljavštine u kupaonicama i kuhinjama. Čak se i velika prljavština s ploče za kuhanje može ukloniti bez napora.

Značajke i prednosti
Premium mikrofibra
  • Idealno za nježno čišćenje posebno tvrdokornih nečistoća na svim tvrdim površinama u kuhinji i kupaonici.
  • Moguće strojno pranje na temperaturama do 60 °C. Ne koristiti omekšivač.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja bijela
Dimenzije (d × š × v) (mm) 120 x 120 x 15
Područja primjene
  • Radne površine u kuhinji
  • Umivaonici
  • Kuhališta
  • Tuš kabina/kada
  • Hladnjak (iznutra / izvana)
  • Unutarnje stjenke ormara, ladice
  • Nape
  • Nehrđajući čelik
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