Set navlaka za velike okrugle četke
Dvije vrhunske navlake od mikrovlakana za veliku okruglu četku za bolje uklanjanje prljavštine i za sjajne rezultate pomoću velike okrugle četke.
Otpušta i skuplja prljavštinu i masnoću još učinkovitije. Idealno za posebno teške i tvrdokorne prljavštine u kupaonicama i kuhinjama. Čak se i velika prljavština s ploče za kuhanje može ukloniti bez napora.
Značajke i prednosti
Premium mikrofibra
- Idealno za nježno čišćenje posebno tvrdokornih nečistoća na svim tvrdim površinama u kuhinji i kupaonici.
- Moguće strojno pranje na temperaturama do 60 °C. Ne koristiti omekšivač.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|bijela
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|120 x 120 x 15
Područja primjene
- Radne površine u kuhinji
- Umivaonici
- Kuhališta
- Tuš kabina/kada
- Hladnjak (iznutra / izvana)
- Unutarnje stjenke ormara, ladice
- Nape
- Nehrđajući čelik