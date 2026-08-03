CarpetPro sredstvo za ispiranje tepiha RM 763, 1l
Učinkovito CarpetPro sredstvo za ispiranje tepiha RM 763 za sve vrste vlakana smanjuje potrebu za ispiranjem, uklanja ostatke nečistoće i tenzida, neutralizira vlakna i osvježava boje.
CarpetPro Conditioner RM 763 iz Kärchera smanjuje količinu potrebnog ispiranja do 50 posto dok također osvježava vlakna i oživljava boje na svim tekstilnim podovima – brzo, jednostavno i sigurno. Kada se nanese nakon dubinskog čišćenja, neutralizirajuće sredstvo za ispiranje, dizajnirano za ekstrakciju raspršivanjem pomoću metode u 1 koraku s Puzzi strojevima za ekstrakciju raspršivanjem ili strojevima za čišćenje tepiha (BRC), pouzdano uklanja ostatke površinski aktivnih tvari, kao i lakih ulja, masti i mineralnih tvari prljavština. Sredstvo za ispiranje s certifikatom Woolsafe ima pouzdan neutralizirajući učinak na sintetička i prirodna vlakna tepiha osjetljiva na alkalije izrađena od materijala kao što su čista nova vuna i ovčja vuna. Mala potreba za ispiranjem i svojstva brzog sušenja CarpetPro Conditioner RM 763 dramatično ubrzavaju vrijeme sušenja, što znači da se površine mogu ponovno koristiti prije čišćenja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|1
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|12
|pH vrijednost
|3,8
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|75 x 75 x 270
Svojstva
- Smanjenje vremena ispiranja do 50 %
- Skraćeno vrijeme sušenja
- Brzo sušenje
- Osvježavanje boje i vlakana
- Neutralizacija vlakana kod vlakana osjetljivih na alkalije, kao što je vuna
- ugodan, svježi miris
- neagresivan prema materijalu
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
- EUH 210 Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.
Područja primjene
- Tekstilne površine