CarpetPro sredstvo za ispiranje tepiha RM 763, 1l

Učinkovito CarpetPro sredstvo za ispiranje tepiha RM 763 za sve vrste vlakana smanjuje potrebu za ispiranjem, uklanja ostatke nečistoće i tenzida, neutralizira vlakna i osvježava boje.

CarpetPro Conditioner RM 763 iz Kärchera smanjuje količinu potrebnog ispiranja do 50 posto dok također osvježava vlakna i oživljava boje na svim tekstilnim podovima – brzo, jednostavno i sigurno. Kada se nanese nakon dubinskog čišćenja, neutralizirajuće sredstvo za ispiranje, dizajnirano za ekstrakciju raspršivanjem pomoću metode u 1 koraku s Puzzi strojevima za ekstrakciju raspršivanjem ili strojevima za čišćenje tepiha (BRC), pouzdano uklanja ostatke površinski aktivnih tvari, kao i lakih ulja, masti i mineralnih tvari prljavština. Sredstvo za ispiranje s certifikatom Woolsafe ima pouzdan neutralizirajući učinak na sintetička i prirodna vlakna tepiha osjetljiva na alkalije izrađena od materijala kao što su čista nova vuna i ovčja vuna. Mala potreba za ispiranjem i svojstva brzog sušenja CarpetPro Conditioner RM 763 dramatično ubrzavaju vrijeme sušenja, što znači da se površine mogu ponovno koristiti prije čišćenja.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 1
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 12
pH vrijednost 3,8
Težina uklj. ambalažu (kg) 1,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 75 x 75 x 270
Svojstva
  • Smanjenje vremena ispiranja do 50 %
  • Skraćeno vrijeme sušenja
  • Brzo sušenje
  • Osvježavanje boje i vlakana
  • Neutralizacija vlakana kod vlakana osjetljivih na alkalije, kao što je vuna
  • ugodan, svježi miris
  • neagresivan prema materijalu
CarpetPro sredstvo za ispiranje tepiha RM 763, 1l
CarpetPro sredstvo za ispiranje tepiha RM 763, 1l
CarpetPro sredstvo za ispiranje tepiha RM 763, 1l
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
  • EUH 210 Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.
Područja primjene
  • Tekstilne površine
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