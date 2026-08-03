CarpetPro Conditioner RM 763 iz Kärchera smanjuje količinu potrebnog ispiranja do 50 posto dok također osvježava vlakna i oživljava boje na svim tekstilnim podovima – brzo, jednostavno i sigurno. Kada se nanese nakon dubinskog čišćenja, neutralizirajuće sredstvo za ispiranje, dizajnirano za ekstrakciju raspršivanjem pomoću metode u 1 koraku s Puzzi strojevima za ekstrakciju raspršivanjem ili strojevima za čišćenje tepiha (BRC), pouzdano uklanja ostatke površinski aktivnih tvari, kao i lakih ulja, masti i mineralnih tvari prljavština. Sredstvo za ispiranje s certifikatom Woolsafe ima pouzdan neutralizirajući učinak na sintetička i prirodna vlakna tepiha osjetljiva na alkalije izrađena od materijala kao što su čista nova vuna i ovčja vuna. Mala potreba za ispiranjem i svojstva brzog sušenja CarpetPro Conditioner RM 763 dramatično ubrzavaju vrijeme sušenja, što znači da se površine mogu ponovno koristiti prije čišćenja.