RM 55 ASF, Aktív tisztítószer, semleges, 10 L, 10l
Univerzális aktív tisztítószer magasnyomású mosókhoz a zsír, az olaj, a károsanyag-kibocsátás okozta szennyeződések és a rovarmaradványok eltávolítására homlokzatokról és érzékeny felületekről.
A Kärcher semleges RM 55 PressurePro Aktív tisztítószer egy sokoldalú, tenzid alapú, szilikonmentes és könnyen elválasztható univerzális tisztítószer, amelyet kifejezetten magasnyomású, hideg vizes alkalmazásra fejlesztettek ki. Megbízhatóan távolítja el az olajat, zsírt és fehérjéket, valamint a polleneket, rovarmaradványokat és a különböző emissziók okozta szennyeződéseket. Ideális lúgérzékeny felületeken, például alumíniumon, műanyagokon és festett felületeken. Az aktív tisztítószer ezért homlokzattisztítóként és az élelmiszeriparban munkafelületek, gépek, hűtőházak és szállítószalagok tisztítására egyaránt használható. Emellett alkalmas a buszmegállók, pályaudvarok és repülőterek várótermeinek és dohányzófülkéinek, valamint a kültéri vendéglátóhelyek műanyag berendezéseinek kíméletes tisztítására is.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolás mérete (l)
|10
|Csomagolási egység (Darab(ok))
|1
|pH-érték
|10
|Súly (kg)
|10,1
|Csomagolási súly (kg)
|10,9
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|290 x 230 x 190
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Szállítási területek és gépek
- Jármű-/motormosás
- Alkatrésztisztítás
- Homlokzattisztítás
- Textilfelületek