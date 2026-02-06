A Kärcher semleges RM 55 PressurePro Aktív tisztítószer egy sokoldalú, tenzid alapú, szilikonmentes és könnyen elválasztható univerzális tisztítószer, amelyet kifejezetten magasnyomású, hideg vizes alkalmazásra fejlesztettek ki. Megbízhatóan távolítja el az olajat, zsírt és fehérjéket, valamint a polleneket, rovarmaradványokat és a különböző emissziók okozta szennyeződéseket. Ideális lúgérzékeny felületeken, például alumíniumon, műanyagokon és festett felületeken. Az aktív tisztítószer ezért homlokzattisztítóként és az élelmiszeriparban munkafelületek, gépek, hűtőházak és szállítószalagok tisztítására egyaránt használható. Emellett alkalmas a buszmegállók, pályaudvarok és repülőterek várótermeinek és dohányzófülkéinek, valamint a kültéri vendéglátóhelyek műanyag berendezéseinek kíméletes tisztítására is.