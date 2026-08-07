Didelis apvalus šepetys
Dideliu apvaliu šepečiu nuvalykite didelius plotus per trumpesnį laiką.
Daugiau paviršiaus vienu metu – naudodami didelį apvalų šepetį, galite greičiau nuvalyti didelius paviršius. Įsisenėjusius nešvarumus iš žymiai didesnio ploto vienu metu galima pašalinti dideliu apvaliu šepetėliu nei mažesniais šepečiais.
Savybės ir privalumai
Didelis valomas paviršius
- Greitas didesnių paviršių valymas.
Aukštos kokybės šerelių sudėtis
- Naudojant didelį, tvirtą ir ilgaamžį apvalų šepetį, galima lengvai pašalinti įsisenėjusius nešvarumus.
Dėka ergonomiškos šepečio formos, lengva valyti apvalius paviršius
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|50 x 50 x 48
Suderinami įrenginiai
- SC 4 EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix Premium Iron
- SC 4 EasyFix Premium Iron Kit (white)
- SC 4 Premium + Iron Kit
- SC 5 EasyFix
- SC 5 EasyFix Iron
- SC 5 EasyFix Premium
- SC 5 EasyFix Premium Iron (white)
- SC2 + Grindų šluostės (2 vnt)
- SC3 + Nukalkinimo kasetė
- SI 4 EasyFix Iron
- SI 4 EasyFix Premium Iron
- SI 4 EasyFix Premium Iron (white)