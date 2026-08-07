Mikropluošto šluostė
Dviejų šluosčių rinkinys rankiniam angaliui. Šluostės pagamintos iš aukštos kokybės mikropluošto, kuris puikiai surenka purvą.
Šluostės, esančios rinkinyje yra pagamintos iš aukštos kokybės mikropluošto, jos padeda pašalinti ir surinkti purvą nuo paviršių. Idealiai tinka itin prikibusiems nešvarumams vonioje ir virtuvėje valyti. Net ir sunkus purvas nuo viryklių pašalinamas lengvai. Integruotas elastinis sutvirtinimas užtikrina, kad šluostė bus uždėta ir nuimta be didelių pastangų. Taip pat jis užtikrina, kad šluostė bus saugiai pritvirtinta ant rankinio antalio viso valymo metu.
Savybės ir privalumai
Aukštos kokybės mikropluoštas
- Optimalus nešvarumų valymas ir aukštas purvo surinkimo lygis bei kruopštūs valymo rezultatai ant visų kietų grindų paviršių.
- Gali būti plaunama skalbyklėje iki 60°C. Nenaudoti minkštiklių.
Padengta elastiniu sutvirtinimu
- Lengvam uždėjimui ir nuėmimui.
- Neslįsta valymo metu.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Balta
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|195 x 95 x 30
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Suderinami įrenginiai
- SC 4 EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix Premium Iron
- SC 4 EasyFix Premium Iron Kit (white)
- SC 4 Premium + Iron Kit
- SC 5 EasyFix
- SC 5 EasyFix Iron
- SC 5 EasyFix Premium
- SC 5 EasyFix Premium Iron (white)
- SC2 + Grindų šluostės (2 vnt)
- SC3 + Nukalkinimo kasetė
- SI 4 EasyFix Iron
- SI 4 EasyFix Premium Iron
- SI 4 EasyFix Premium Iron (white)
Pritaikymo sritys
- Prastuvai / kriauklės
- Dušo kabina / vonia
- Virtuvių paviršiai
- Kaitlentės
- Gartraukiai
- Šaldytuvas (vidus/išorė)
- Spintelių, stalčių paviršiai
- Nerūdijantis plienas