Neaustinės medžiagos maišelis KFI 357
Ypač atsparūs plyšimui neaustinės medžiagos filtrų maišeliai specialiai sukurti Kärcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams taip pat ir plaunantiems siurbliams. Komplektacija: 4 maišeliai.
Neaustinės medžiagos filtro maišeliai yra pritaikyti Kärcher drėgno ir sauso tipo valymo dulkių siurbliams WD 1 Compact Battery, WD 2 Plus, WD 2–18, WD 2, WD 3, WD 3–18, WD 3 Battery, KWD 1–3, MV 2 and MV 3, taip pat Kärcher plaunantiems siurbliams SE 4001 ir SE 4002. Jie išsiskiria dėl ypač atsparios plyšimui medžiagos, optimalios siurbimo galios ir didelio dulkių sulaikymo lygio. Jie idealiai tinka reikliems vartotojams, pvz. stambiam ir drėgnam purvui siurbti. Iš viso į komplektą įeina keturi maišeliai.
Savybės ir privalumai
Trijų sluoksnių neaustinė medžiaga
- Didelė siurbimo galia ir didelis dulkių filtravimas naudojimo metu.
- Itin atsparus plyšimui, idealiai tinka intensyviam naudojimui.
Tinka Kärcher drėgno ir sauso valymo dulkių siurbliams WD 1 Compact Battery, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1-3, MV 2, MV 3.
Tinka Kärcher SE 4, SE 4001, SE 4002 plaunantiems siurbliams
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|4
|Spalva
|Balta
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|230 x 200 x 12
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Sauso purvo siurbimui
- Pašalina visų tipų šlapią ir sausą kasdienį purvą.