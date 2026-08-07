Šluosčių rinkinys
Aukštos kokybės pradinį valymo garais šluosčių rinkinį sudaro dvi universalios grindų valymo šluostės, abrazyvinė rankinio antgalio šluostė ir poliravimo šluostė.
Pradinis šluosčių rinkinys, skirtas nepriekaištingai švarai valant garais. Dvi grindų valymo šluostės su specialia kilpine audinio struktūra ypač gerai surenka nešvarumus, net kampai ir kraštai bus išvalyti be vargo. Didelis grindų valymo šluosčių pralaidumas garams užtikrina puikius ir higieniškus valymo rezultatus. Juos galima lengvai ir greitai pritvirtinti prie EasyFix grindų antgalio naudojant lipnios fiksacijos sistemą ir nuimti be jokio sąlyčio su nešvarumais. Naudodami rankiniam antgaliui skirtą abrazyvinę šluostę lengvai pašalinsite net įsisenėjusias kalkių nuosėdas ir muilo likučius, o su poliravimo šluoste veidrodžiai ir kiti lygūs paviršiai spindės kaip nauji.
Savybės ir privalumai
Aukščiausios kokybės mikropluoštas
- Speciali kilpinė grindų valymo šluostės audinio struktūra ypač gerai surenka nešvarumus.
- Gali būti plaunama skalbyklėje iki 60°C. Nenaudoti minkštiklių.
Lipnios fiksacijos sistema
- Grindų valymo šluostė lengvai pritvirtinama prie grindų antgalio, tiesiog ją prispaudžiant.
- Jokio grindų šluostės slankiojimo valant.
Pagrindo juostelė ant grindų valymo šluostės
- Keičiant šluostę išvengiamas kontaktas su purvu: tiesiog užlipkite ant pagrindo juostelės ir patraukite grindų antgalį aukštyn.
- Naudojimo sritis (pvz., virtuvės ir vonios kambario atskyrimas)
Grindų šluostė pilnai padengia visą grindų antgalį
- Lengvam kampų, kraštų ir kitų sunkiai pasiekiamų vietų valymui.
Šlifuojantis mikropluošto audinys rankiniam antgaliui su abrazyviniu ir minkštu mikropluoštais
- Dėl abrazyvinių pluoštų optimaliai pašalinamos kalkių nuosėdos ir muilo likučiai.
Aukštos kokybės mikropluošto poliravimo šluostė
- Valymas be dryžių.
- Puikiai sugeria vandenį.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Balta
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|345 x 115 x 10
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Kietosios grindų dangos
- Dušo kabina / vonia
- Plautuvės
- Vandens čiaupai
- Veidrodžiai
- Sienų plytelės