Быстрозарядный комплект 18 В 2,5 А

Быстрозарядный комплект 18 В/2.5 А.ч. Состоит из сменного аккумулятора 18 В / 2,5 Ач. с инновационной технологией контроля в реальном времени и быстрозарядного устройства 18 В. Для всех устройств на аккумуляторной платформе Kärcher 18 В.

Полная мощность в кратчайшие сроки: быстрозарядное устройство, входящее в комплект, заряжает аккумулятор Kärcher на 18 В / 2,5 Ач до 80% всего за 44 минуты. Быстрозарядный комплект Kärcher Battery Power 18/25 подходит для использования во всех устройствах на аккумуляторной платформе Kärcher 18 В.

Особенности и преимущества
Инновационная технология реального времени
  • ЖК-дисплей постоянно отображает состояние заряда, время до окончания процесса заряда или запас времени работы.
Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В
  • Совместимость со всеми аппаратами Kärcher на аккумуляторной платформе 18 В.
Быстрозарядное устройство 18 В
  • Заряжает аккумуляторную батарею 18 В / 2,5 Ач Kärcher Power до 80% за 44 минуты.
Мощные литий-ионные аккумуляторные элементы
  • Гарантирует стабильную производительность, предотвращая саморазряд и эффект памяти.
Автоматический режим хранения
  • Продлевает срок службы аккумуляторных элементов.
Защита от водяных струй (степень защиты IPX5)
  • Надежная защита при использовании в условиях воздействия струй воды.
Эффективный контроль температуры
  • Эффективное распределение выделяющегося тепла и интеллектуальная система управления аккумулятором гарантируют максимальную энергоотдачу.
Система интеллектуального мониторинга состояния аккумуляторных элементов
  • Защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева и глубокого разряда.
Прочный корпус
  • Корпуса аккумуляторов Kärcher отличаются высочайшей ударопрочностью.
Крепление на стену.
  • Для размещения зарядного устройства на стене.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 18 В.
Тип аккумулятора Литий-ионный сменный аккумулятор
Напряжение (В) 18
Емкость (Ач) 2,5
Время заряда быстрозарядным устройством Аккумулятор Battery Power 18 В / 2,5 Ач:
44 мин (80 %) / 83 мин (100 %)
Зарядный ток (A) 2,5
Напряжение (подключение зарядного устройства к сети) (В) 100 - 240
Частота (подключение зарядного устройства к сети) (Гц) 50 - 60
Цвет Черный
Вес (кг) 1,092
Вес (с упаковкой) (кг) 1,558
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 184 x 133 x 126

Scope of supply

  • Аккумулятор: Аккумуляторная батарея 18 В / 2,5 Ач (1 шт.)
  • Зарядное устройство: Быстрозарядное устройство Battery Power 18 В (1 шт.)
Быстрозарядный комплект 18 В 2,5 А
Быстрозарядный комплект 18 В 2,5 А
Быстрозарядный комплект 18 В 2,5 А

Видео

Принадлежности
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова