Быстрозарядный комплект 18 В 2,5 А
Быстрозарядный комплект 18 В/2.5 А.ч. Состоит из сменного аккумулятора 18 В / 2,5 Ач. с инновационной технологией контроля в реальном времени и быстрозарядного устройства 18 В. Для всех устройств на аккумуляторной платформе Kärcher 18 В.
Полная мощность в кратчайшие сроки: быстрозарядное устройство, входящее в комплект, заряжает аккумулятор Kärcher на 18 В / 2,5 Ач до 80% всего за 44 минуты. Быстрозарядный комплект Kärcher Battery Power 18/25 подходит для использования во всех устройствах на аккумуляторной платформе Kärcher 18 В.
Особенности и преимущества
Инновационная технология реального времени
- ЖК-дисплей постоянно отображает состояние заряда, время до окончания процесса заряда или запас времени работы.
Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В
- Совместимость со всеми аппаратами Kärcher на аккумуляторной платформе 18 В.
Быстрозарядное устройство 18 В
- Заряжает аккумуляторную батарею 18 В / 2,5 Ач Kärcher Power до 80% за 44 минуты.
Мощные литий-ионные аккумуляторные элементы
- Гарантирует стабильную производительность, предотвращая саморазряд и эффект памяти.
Автоматический режим хранения
- Продлевает срок службы аккумуляторных элементов.
Защита от водяных струй (степень защиты IPX5)
- Надежная защита при использовании в условиях воздействия струй воды.
Эффективный контроль температуры
- Эффективное распределение выделяющегося тепла и интеллектуальная система управления аккумулятором гарантируют максимальную энергоотдачу.
Система интеллектуального мониторинга состояния аккумуляторных элементов
- Защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева и глубокого разряда.
Прочный корпус
- Корпуса аккумуляторов Kärcher отличаются высочайшей ударопрочностью.
Крепление на стену.
- Для размещения зарядного устройства на стене.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 18 В.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный сменный аккумулятор
|Напряжение (В)
|18
|Емкость (Ач)
|2,5
|Время заряда быстрозарядным устройством
|
Аккумулятор Battery Power 18 В / 2,5 Ач:
44 мин (80 %) / 83 мин (100 %)
|Зарядный ток (A)
|2,5
|Напряжение (подключение зарядного устройства к сети) (В)
|100 - 240
|Частота (подключение зарядного устройства к сети) (Гц)
|50 - 60
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|1,092
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,558
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|184 x 133 x 126
Scope of supply
- Аккумулятор: Аккумуляторная батарея 18 В / 2,5 Ач (1 шт.)
- Зарядное устройство: Быстрозарядное устройство Battery Power 18 В (1 шт.)
Видео
Совместимая техника
- AD 2 Battery
- AD 2 Battery Set
- BP 2.000-18 Barrel
- GSH 18-20 Battery
- HGE 18-45 Battery
- HGE 18-45 Battery Set
- HGE 18-50 Battery
- HGE 18-50 Battery Set
- HV 1/1 Bp Cs Pack
- HV 1/1 Bp Fs Pack
- KHB 4-18 Battery
- KHB 4-18 Battery Set
- KHB 6 Battery
- KHB 6 Battery Set
- LBL 2 Battery
- LBL 2 Battery Set
- LMO 18-33 Battery
- LMO 18-33 Battery Set
- LMO 18-36 Battery
- LMO 18-36 Battery Set
- LMO 2-18
- LMO 2-18 Battery Set
- LMO 3-18 Battery Set
- LTR 18-25 Battery
- LTR 18-25 Battery Set
- LTR 18-30 Battery
- LTR 18-30 Battery Limited Edition
- LTR 18-30 Battery Set
- LTR 2-18
- LTR 3-18
- LTR 3-18 Battery Set
- LVS 1/1 Bp
- MFL 2-18
- OC 6-18
- OC 6-18 Premium
- PCL 3-18
- PCL 3-18 Battery Set *EU 2022
- PGS 4-18
- PHG 18-45 Battery
- PSU 4-18
- PSW 18-20 Battery
- SE 3-18 Compact
- SE 3-18 Compact (white)
- SE 3-18 Compact BatterySet
- TLO 18-32 Battery
- TLO 2-18
- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2-18
- WD 2-18 V Battery Set V -12/18 (YYY)
- WD 3-18
- WD 3-18 Battery Set V-17/20 (YYY)
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery Set V-17/20 (YSY)
- WRE 18-55
- WRE 5 Battery Set