Starter kit Battery Power 18/25

Setul include acumulator de 18 V/2.5 Ah cu tehnologie inovatoare în timp real și încărcător rapid de 18 V. Compatibil cu toate aparatele Kärcher din platforma de 18 V.

Putere maximă în cel mai scurt timp: încărcătorul rapid inclus în set încarcă acumulatorul de 18 V/2,5 Ah până la 80% în doar 44 de minute. Setul este compatibil cu toate aparatele Kärcher din platforma de 18 V.

Caracteristici si beneficii
Tehnologie inovatoare în timp real
  • Ecranul LCD integrat afișează timpul rămas, timpul de încărcare rămas și starea acumulatorului în orice moment.
Baterie de 18 V care poate fi schimbată
Încărcător rapid de 18 V
  • Încarcă acumulatorul de 18 V/2.5 Ah până la 80% în 44 de minute.
Celule puternice cu litiu-ion
  • Asigură performanță constantă, prevenind auto-descărcarea și efectul de memorie.
Mod de stocare automat
  • Durata de viata prelungita a celulelor.
Clasa de protecție IPX5 — protejat împotriva jeturilor de apă din toate direcțiile
  • Protecție în aplicații cu jet de apă.
Gestionarea eficientă a temperaturii
  • Performanţă maximă datorită compensării eficiente a căldurii şi gestionării inteligente a bateriei.
Monitorizarea inteligentă a celulelor
  • Protectie de suprasarcină, supraîncălzire și descărcare totala.
Suport pentru perete
  • Pentru o depozitare sigură a încărcătorului.

Specificații tehnice

Date tehnice

Platforma bateriei. Platforma bateriei de 18 V
Tipul bateriei. Baterie litiu-ion interschimbabilă
Tensiune (V) 18
Capacitate. (Ah) 2,5
timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul rapid (min) 44: 83 min (80 %)
Curent de încărcare. (A) 2,5
Tensiune (alimentare la rețea a încărcătorului) (V) 100 - 240
Frecvență (alimentare la rețea a încărcătorului) (Hz) 50 - 60
Culoarea Negru
Greutate (kg) 1,1
Greutate cu ambalaj (kg) 1,6
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 184 x 133 x 126

Scope of supply

  • Acumulator: Baterie de 18 V / 2,5 Ah (1 buc.)
  • Încărcător.: Încărcător rapid cu baterie de 18 V (1 buc.)
Starter kit Battery Power 18/25
Starter kit Battery Power 18/25
Starter kit Battery Power 18/25

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Created with AI (artificial intelligence)

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