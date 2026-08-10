Starter kit Battery Power 18/25
Setul include acumulator de 18 V/2.5 Ah cu tehnologie inovatoare în timp real și încărcător rapid de 18 V. Compatibil cu toate aparatele Kärcher din platforma de 18 V.
Putere maximă în cel mai scurt timp: încărcătorul rapid inclus în set încarcă acumulatorul de 18 V/2,5 Ah până la 80% în doar 44 de minute. Setul este compatibil cu toate aparatele Kärcher din platforma de 18 V.
Caracteristici si beneficii
Tehnologie inovatoare în timp real
- Ecranul LCD integrat afișează timpul rămas, timpul de încărcare rămas și starea acumulatorului în orice moment.
Baterie de 18 V care poate fi schimbată
Încărcător rapid de 18 V
- Încarcă acumulatorul de 18 V/2.5 Ah până la 80% în 44 de minute.
Celule puternice cu litiu-ion
- Asigură performanță constantă, prevenind auto-descărcarea și efectul de memorie.
Mod de stocare automat
- Durata de viata prelungita a celulelor.
Clasa de protecție IPX5 — protejat împotriva jeturilor de apă din toate direcțiile
- Protecție în aplicații cu jet de apă.
Gestionarea eficientă a temperaturii
- Performanţă maximă datorită compensării eficiente a căldurii şi gestionării inteligente a bateriei.
Monitorizarea inteligentă a celulelor
- Protectie de suprasarcină, supraîncălzire și descărcare totala.
Suport pentru perete
- Pentru o depozitare sigură a încărcătorului.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Platforma bateriei.
|Platforma bateriei de 18 V
|Tipul bateriei.
|Baterie litiu-ion interschimbabilă
|Tensiune (V)
|18
|Capacitate. (Ah)
|2,5
|timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul rapid (min)
|44: 83 min (80 %)
|Curent de încărcare. (A)
|2,5
|Tensiune (alimentare la rețea a încărcătorului) (V)
|100 - 240
|Frecvență (alimentare la rețea a încărcătorului) (Hz)
|50 - 60
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|1,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|184 x 133 x 126
Scope of supply
- Acumulator: Baterie de 18 V / 2,5 Ah (1 buc.)
- Încărcător.: Încărcător rapid cu baterie de 18 V (1 buc.)
Video
Masini compatibile
- AD 2 Battery
- AD 2 Battery Set
- BP 2.000-18 Barrel
- GSH 18-20 Battery
- HGE 18-45 Battery
- HGE 18-45 Battery Set
- HGE 18-50 Battery
- HGE 18-50 Battery Set
- HV 1/1 Bp Cs Pack
- HV 1/1 Bp Fs Pack
- KHB 4-18 Battery
- KHB 4-18 Battery Set
- KHB 6 Battery
- KHB 6 Battery Set
- LBL 2 Battery
- LBL 2 Battery Set
- LMO 18-36 Battery
- LMO 2-18
- LMO 2-18 Battery Set
- LMO 3-18 Battery Set
- LMO Battery 18-33
- LMO Battery 18-33 Set
- LMO Battery 18-36 Set
- LTR 18-25 Battery
- LTR 18-30 Battery
- LTR 18-30 Battery Limited Edition
- LTR 18-30 Battery Set
- LTR 2-18
- LTR 3-18
- LTR 3-18 Battery Set
- LTR Battery 18-25 Set
- LVS 1/1 Bp
- MFL 2-18
- OC 6-18
- OC 6-18 Premium
- PCL 3-18
- PCL 3-18 Battery Set
- PGS 4-18
- PHG 18-45 Battery
- PSU 4-18
- PSW 18-20 Battery
- SE 3-18 Compact (bateria nu este inclusă)
- SE 3-18 Compact Battery Set
- SE 3-18 Compact Home
- TLO 18-32 Battery
- TLO 2-18
- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2-18
- WD 2-18 V Battery Set
- WD 3-18
- WD 3-18 Battery Set
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery Set
- WRE 18-55 Battery
- WRE 5 Battery Set