Curățarea eficientă și temeinică a suprafețelor delicate nu a fost niciodată atât de ușoară, rapidă și economică. Cu o performanță de curățare cu 50% mai mare, eco!Booster oferă o economie a apei și a energiei cu 50% mai mare în comparație cu o duză cu jet plat. Acest lucru face ca procesul de curățare să fie extrem de meticulos și rapid, economisind în același timp apă și energie. Datorită îndepărtării uniforme a murdăriei, aceasta este eliminată foarte eficient de pe materialele delicate, cum ar fi suprafețele vopsite sau lemnul. Cu accesoriul scos din lancea de pulverizare, murdăria încăpățânată poate fi abordată de la o distanță mai mică. eco!Booster 130 este potrivit pentru toate mașinile de spălat cu presiune din clasa Kärcher K 4.