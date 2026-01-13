Kranadapter 3/4" og 1/2"

Ekstremt robust kranadapter 3/4 "gjenger med 1/2" redusering. Redusering muliggjør kobling av to gjengestørrelser. Kompatibel med alle klikksystemer.

Kompatibel med de fleste vanningssystemer.

Egenskaper og fordeler
Svært robust
  • Robust og svært holdbar
Reduserer
  • Gjør det mulig å koble til gjenger med 2 ulike størrelser
Spesifikasjoner

Teknisk data

Gjengestørrelse G3/4 + G1/2
Farge svart
Mål (L x B x H) (mm) 48 x 33 x 33