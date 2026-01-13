Kranadapter 3/4" og 1/2"
Ekstremt robust kranadapter 3/4 "gjenger med 1/2" redusering. Redusering muliggjør kobling av to gjengestørrelser. Kompatibel med alle klikksystemer.
Kompatibel med de fleste vanningssystemer.
Egenskaper og fordeler
Svært robust
- Robust og svært holdbar
Reduserer
- Gjør det mulig å koble til gjenger med 2 ulike størrelser
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Gjengestørrelse
|G3/4 + G1/2
|Farge
|svart
|Mål (L x B x H) (mm)
|48 x 33 x 33
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
- K2 batteri
- Kompakt Slangetrommel CR 3.110
- Multifunctional spray gun
- Multifunksjonell overflatespreder MS 100, 6-mønster
- Multifunksjonell vanningspistol i metall - Premium
- Nozzle
- Premium Slangetrommel HR 7.300
- Roterende spreder RS 130/3
- Sirkulær spreder CS 90 Vario
- Sirkulær spreder CS 90 spike
- Slangevogn HT 3.400