Overflatevasker FR 30

Overflatevasker i rustfritt stål med doble keramiske kulelagre, trinsehjul som ikke sverter, og tilkobling til sugeslange. Ideell for innendørs rengjøring til f.eks. næringsmiddelindustri.

FR 30 ME høykvalitets, varmtvannsbestandig Overflaterengjørerer med rustfritt stålhus og en arbeidsbredde på 300 mm, ideell for innendørs rengjøring, f.eks. næringsmiddelindustrien. Funksjoner inkluderer doble keramiske lagre, svingbare hjul som ikke setter igjen merker og integrert sugeslangetilkobling for fjerning av sprutvann. Tekniske data: Maks. 250 bar, 1300 l/t, 85 °C. Dysesett må bestilles separat.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Diameter (mm) 300
Tilslutningsgjenger M 18
Farge Sølv
Vekt inkludert emballasje (kg) 5,2
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