Overflatevasker FR 30
Overflatevasker i rustfritt stål med doble keramiske kulelagre, trinsehjul som ikke sverter, og tilkobling til sugeslange. Ideell for innendørs rengjøring til f.eks. næringsmiddelindustri.
FR 30 ME høykvalitets, varmtvannsbestandig Overflaterengjørerer med rustfritt stålhus og en arbeidsbredde på 300 mm, ideell for innendørs rengjøring, f.eks. næringsmiddelindustrien. Funksjoner inkluderer doble keramiske lagre, svingbare hjul som ikke setter igjen merker og integrert sugeslangetilkobling for fjerning av sprutvann. Tekniske data: Maks. 250 bar, 1300 l/t, 85 °C. Dysesett må bestilles separat.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Diameter (mm)
|300
|Tilslutningsgjenger
|M 18
|Farge
|Sølv
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|5,2
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 1040 B
- HD 1050 B
- HD 1050 B Cage
- HD 1050 DE
- HD 13/12-4 ST
- HD 2000 C
- HD 25/15-4 ST
- HD 25/15-4 ST Classic
- HD 4000 C/2
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/16-4 MX
- HD 7/10 CX F
- HD 7/10 CXF
- HD 7/15 G
- HD 7/16-4 ST
- HD 7/17-4 Cage Classic
- HD 7/18 C
- HD 7/20
- HD 801 B
- HD 801 B Cage
- HD 9/18 M
- HD 9/18-4 ST
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD 901 B
- HDC 20/16 C
- HDC 20/16 C H
- HDC 20/8 C
- HDC 20/8 C H
- HDC 40/16
- HDC 40/16 VA
- HDC 40/60 S
- HDC 40/8 S
- HDC 60/16 S
- HDC 60/16 VA
- HDC 60/8 S
- HDC 80/16 S
- HDC 80/8 S
- HDS -E 8/16-4M 24KW
- HDS 10/20 -4MX
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 10/20-4M 60Hz
- HDS 1000 DE (Diesel)
- HDS 1195-4 S Eco
- HDS 1195-4 SX Eco
- HDS 12/18 -4SX
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 S 60 Hz
- HDS 13/20 -4SX
- HDS 13/20 -4SX *EU-II
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/24 PE Cage
- HDS 5.0/30-4 S Ec
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 550 C
- HDS 558 C Eco
- HDS 558 CSX Eco
- HDS 695-4 M Eco
- HDS 695-4 MX Eco
- HDS 798 CSX
- HDS 8/16-4E 12kW
- HDS 8/16-4E 24kW
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4M
- HDS 801 B
- HDS 801 Bensin
- HDS 801 E 12 KW
- HDS 801 E 24 KW
- HDS 895-4 M Eco
- HDS 895-4 MX Eco
- HDS 9/18-4M
- HDS 995-4 M Eco
- HDS Super M Eco
- HDS Super MX Eco
- HDS-E 8/16-4 M 12 KW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedel.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.