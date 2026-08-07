Dysza Power 0°, 045

Dysza HP 0°. Strumień punktowy do szczególnie silnie utwardzonych zabrudzeń. Rozmiar dyszy 45.

Dysza wysokociśnieniowa o silnym strumieniu do wyjątkowo uporczywego brudu.

Specyfikacja

Dane techniczne

Rozmiar dyszy ( ) 45
Gwint przyłącza EASY!Lock
Kolor srebrny
Części zamienne

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