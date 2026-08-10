Dysza rotacyjna, duża, 035
Wirujący strumień punktowy zwiększa do 10 razy wydajność czyszczenia. Duża trwałość dzięki wkładce ceramicznej.
Dysza rotacyjna z obrotowym strumieniem punktowym zapewnia 10-krotnie lepszą wydajność czyszczenia. Dysza ceramiczna i pierścień łożyskowy zapewniający długi okres eksploatacji. Dodatkowe dane: Maks. 300 barów, 30 MPa, 85°C.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|300
|Ciśnienie (bar)
|maks. 300
|Temperatura (°C)
|maks. 85
|Rozmiar dyszy ( )
|35
|Rozmiar
|duża
|Gwint przyłącza
|EASY!Lock
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,5
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 C Plus
- HD 5/13 C Plus + FR Classic
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 C Power Control
- HD 5/15 CX
- HD 5/15 CX Plus