Lanca spryskująca PowerControl 034 zapewnia bezstopniową regulację wydajności czyszczenia myjki wysokociśnieniowej w celu dostosowania jej do zadania w dowolnym momencie. Niezależnie, czy potrzebne jest większe czy mniejsze ciśnienie: opatentowany kształt dyszy Power firmy Kärcher zwiększa wydajność czyszczenia o około 40 procent. Regulacja ciśnienia jest w zasięgu ręki i jest bardzo łatwa w obsłudze podczas pracy. Do precyzyjnego nanoszenia środków czyszczących uwzględniono tryb niskiego ciśnienia, podczas gdy regulacja poziomu spryskiwania gwarantuje prawidłowy kąt roboczy.