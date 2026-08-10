Lanca regulująca ciśnienie opakowany Pow
Bezstopniowa regulacja ciśnienia podczas pracy bezpośrednio na uchwycie, szczególnie do urządzeń bez funkcji Servo Control. Wydajność czyszczenia można natychmiastowo dostosować do danego zadania. Tryb niskiego ciśnienia do nanoszenia środka czyszczącego oraz regulacja kąta strumienia stanowią dopełnienie produktu.
Lanca spryskująca PowerControl 034 zapewnia bezstopniową regulację wydajności czyszczenia myjki wysokociśnieniowej w celu dostosowania jej do zadania w dowolnym momencie. Niezależnie, czy potrzebne jest większe czy mniejsze ciśnienie: opatentowany kształt dyszy Power firmy Kärcher zwiększa wydajność czyszczenia o około 40 procent. Regulacja ciśnienia jest w zasięgu ręki i jest bardzo łatwa w obsłudze podczas pracy. Do precyzyjnego nanoszenia środków czyszczących uwzględniono tryb niskiego ciśnienia, podczas gdy regulacja poziomu spryskiwania gwarantuje prawidłowy kąt roboczy.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Gwint przyłącza
|EASY!Lock
|Kolor
|antracyt
|Waga z opakowaniem (kg)
|1,2
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