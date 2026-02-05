RM 500 Środek do czyszczenia szkła w koncentracie o zapachu liliowym, 750ml

Do czyszczenia wszystkich szklanych powierzchni. Usuwa uporczywe zabrudzenia, tłuste plamy i zanieczyszczenia emisyjne. Nie pozostawia smug. Limitowana edycja o zapachu liliowym.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (ml) 750
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 67 x 67 x 260
Zastosowania
  • Okna i powierzchnie szklane
  • Lustra
  • Blaty stołów wykonane ze szkła
  • Kabiny przysznicowe