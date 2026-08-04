Dve vrhunski prevleki iz mikrovlaken, ki sta vključeni v komplet, naredita ročni nastavek še učinkovitejši pri rahljanju in pobiranju umazanije in maščobe. Idealno za posebno močno in trdovratno umazanijo v kopalnicah in kuhinjah. Tudi močno umazanijo s kuhalne plošče lahko odstranite brez truda. Zahvaljujoč vgrajeni elastični vrvici je namestitev na ročno šobo in ponovno odstranitev otročje lahko. Vrvica prav tako zagotavlja varno držanje pokrova na ročni šobi med čiščenjem.