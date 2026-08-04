Komplet krp
Set vsebuje dva pokrova za ročno šobo. Prevleke so izdelane iz vrhunskih mikrovlaken – za zrahljanje in pobiranje še več umazanije.
Dve vrhunski prevleki iz mikrovlaken, ki sta vključeni v komplet, naredita ročni nastavek še učinkovitejši pri rahljanju in pobiranju umazanije in maščobe. Idealno za posebno močno in trdovratno umazanijo v kopalnicah in kuhinjah. Tudi močno umazanijo s kuhalne plošče lahko odstranite brez truda. Zahvaljujoč vgrajeni elastični vrvici je namestitev na ročno šobo in ponovno odstranitev otročje lahko. Vrvica prav tako zagotavlja varno držanje pokrova na ročni šobi med čiščenjem.
Značilnosti in prednosti
Premium mikrovlakna
- Optimalno odstranjevanje nečistoč in visoka moč vpijanja nečistoč za temeljite rezultate čiščenja na vseh trdih površinah.
- Možno strojno pranje na temperaturah do 60 °C. Ne uporabljajte mehčalca.
Prevleka z gumijasto vrvico
- Za enostavno nameščanje in snemanje prevleke.
- Brez premikanja prevleke pri čiščenju.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Bela
|Teža (Kg)
|0,04
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,079
|Mere (D × Š × V) (mm)
|205 x 90 x 10
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
- Tuš kabina/kad
- Kuhalne plošče
- Izpušne nape
- Hladilnik (znotraj / zunaj)
- Notranje stene ormar, predali
- Nerjaveče jeklo