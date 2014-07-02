Ročna šoba z dodatnimi ščetinami za čiščenje manjših površin. Ročno šobo lahko uporabljate z ali brez prevleke za čiščenje. Z robustnimi ščetinami boste zlahka odstranili tudi najtrdovratnejšo umazanijo. Poleg tega lahko z uporabo šobe s prevleko na koncu umazanijo tudi zelo enostavno odstranite oziroma jo pobrišete. Ročna šoba je zelo primerna za čiščenje stenskih ploščic, ogledal, kabin za tuširanje, nap, kuhalnih plošč in še veliko drugega.