Ročna šoba
Ročna šoba z dodatnimi ščetinami za čiščenje manjših površin kot so kabine za tuširanje, stenske ploščice in še veliko drugega. Lahko uporabljate z ali brez prevleke.
Ročna šoba z dodatnimi ščetinami za čiščenje manjših površin. Ročno šobo lahko uporabljate z ali brez prevleke za čiščenje. Z robustnimi ščetinami boste zlahka odstranili tudi najtrdovratnejšo umazanijo. Poleg tega lahko z uporabo šobe s prevleko na koncu umazanijo tudi zelo enostavno odstranite oziroma jo pobrišete. Ročna šoba je zelo primerna za čiščenje stenskih ploščic, ogledal, kabin za tuširanje, nap, kuhalnih plošč in še veliko drugega.
Značilnosti in prednosti
Ščetine za čiščenje
- Za raztapljanje trdovratne umazanije
Priročna velikost
- Optimalno za manjše površine, okna ipd.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,101
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,163
|Mere (D × Š × V) (mm)
|165 x 200 x 60
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Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
- SC 1
- SC 1 + komplet za čiščenje tal
- SC 1 EasyFix
- SC 1 EasyFix Premium
- SC 1 EasyFix Premium (yellow)
- SC 1 Premium
- SC 1 Premium + Floor Kit
- SC 1 Premium + komplet za čiščenje tal
- SC 1.020
- SC 2 Deluxe EasyFix
- SC 2 Deluxe EasyFix Premium
- SC 2 EasyFix
- SC 2 EasyFix Premium
- SC 2 Premium
- SC 2 Premium (yellow)*EU
- SC 3 Deluxe Anniversary Edition
- SC 3 Deluxe EasyFix
- SC 3 Deluxe EasyFix Premium
- SC 3 EasyFix
- SC 3 EasyFix (yellow) WaterPromotion *EU
- SC 3 EasyFix Premium
- SC 3 EasyyFix
- SC 3 Premium EasyFix (w) WaterPromotion*
- SC 4 + komplet za likanje
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium Iron
- SC 4 EasyFix (yellow) WaterPromotion*EU
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix Iron
- SC 4 EasyFix Premium
Področja uporabe
- Delovne površine v kuhinji
- Stenske ploščice
- Tuš kabina/kad
- Kuhalne plošče
- Izpušne nape
- Hladilnik (znotraj / zunaj)
- Pečica
- Idealen tudi v kuhinjah