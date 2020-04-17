Fleecové filtračné vrecká WD 2/3 4ks

Fleecové filtračné vrecká sú extrémne odolné proti roztrhnutiu a sú schopné ľahko vysávať suché a mokré nečistoty. Vhodné pre Kärcher Home&Garden mokro-suché vysávače a tepovače-extraktory.

Extrémne odolné trojvrstvové filtračné vrecká KFI 357 z netkanej textílie poskytujú pôsobivý vysoký sací výkon a filtráciu prachu. Sú určené aj na náročné použitie, napríklad na vysávanie hrubých a mokrých nečistôt. Špeciálne vyvinuté pre mokro-suché vysávače Kärcher Home & Garden WD 1 Compact Battery, WD 1 Classic, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1–3, MV 2 a MV 3 a pre sprchové extraktory Kärcher SE 4, SE 4001 a SE 4002. Obsah balenia: štyri vrecká.

Vlastnosti a výhody
Trojvrstvový fleecový materiál
  • Pre vysoký sací výkon a vysokú filtráciu prachu počas používania.
  • Extrémne odolné voči roztrhnutiu, vhodné najmä pre náročné aplikácie.
Vhodné pre mokro-suché vysávače Kärcher WD 1 Compact Battery, WD 1 Classic, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1–3.
Vhodné pre tepovače-extraktory Kärcher SE 4, SE 4001, SE 4002
Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (Kus(y)) 4
Farba Biela
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 230 x 200 x 12
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Suché nečistoty
  • Mokré nečistoty