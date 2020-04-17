Fleecové filtračné vrecká WD 2/3 4ks
Fleecové filtračné vrecká sú extrémne odolné proti roztrhnutiu a sú schopné ľahko vysávať suché a mokré nečistoty. Vhodné pre Kärcher Home&Garden mokro-suché vysávače a tepovače-extraktory.
Extrémne odolné trojvrstvové filtračné vrecká KFI 357 z netkanej textílie poskytujú pôsobivý vysoký sací výkon a filtráciu prachu. Sú určené aj na náročné použitie, napríklad na vysávanie hrubých a mokrých nečistôt. Špeciálne vyvinuté pre mokro-suché vysávače Kärcher Home & Garden WD 1 Compact Battery, WD 1 Classic, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1–3, MV 2 a MV 3 a pre sprchové extraktory Kärcher SE 4, SE 4001 a SE 4002. Obsah balenia: štyri vrecká.
Vlastnosti a výhody
Trojvrstvový fleecový materiál
- Pre vysoký sací výkon a vysokú filtráciu prachu počas používania.
- Extrémne odolné voči roztrhnutiu, vhodné najmä pre náročné aplikácie.
Vhodné pre mokro-suché vysávače Kärcher WD 1 Compact Battery, WD 1 Classic, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1–3.
Vhodné pre tepovače-extraktory Kärcher SE 4, SE 4001, SE 4002
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|4
|Farba
|Biela
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|230 x 200 x 12
Kompatibilné stroje
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 2-18 V Battery Set V-12/18
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 2-18 V-12/18
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3 Battery
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3 Battery Premium
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3 Battery Premium Set
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3 Battery Set
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3-18 Battery Set V-17/20
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3-18 S Battery Set V-17/20
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3-18 S V-17/20
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3-18 V-17/20
- Mokro suchý vysávač WD 3 S V-15/4/20
- Mokro suchý vysávač WD 3 V-17/6/20 Car
- Mokro-suchý vysávač KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition
- Mokro-suchý vysávač WD 1 Classic
- Mokro-suchý vysávač WD 2 Plus S V-15/4/18
- Mokro-suchý vysávač WD 2 Plus V-12/4/18
- Mokro-suchý vysávač WD 2 Plus V-12/4/18/C
- Mokro-suchý vysávač WD 2 Plus V-15/4/18
- Mokro-suchý vysávač WD 3 P S V-17/4/20
- Mokro-suchý vysávač WD 3 P V-17/4/20
- Mokro-suchý vysávač WD 3 P V-17/4/20 Workshop
- Mokro-suchý vysávač WD 3 S V-17/6/20 Car
- Mokro-suchý vysávač WD 3 V-15/4/20
- Mokro-suchý vysávač WD 3 V-17/4/20
- Mokrosuchý vysávač WD 3 V-17/4/20
- Tepovač-extraktor SE 4
- Tepovač-extraktor SE 4 Go!Futher
- Tepovač-extraktor SE 4 Plus
- Tepovač-extraktor SE 4 Plus Special
Oblasti využitia
- Suché nečistoty
- Mokré nečistoty