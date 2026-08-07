Penovacia tryska s integrovanou nádržou Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h

Vysokokvalitná a robustná penová násada Advanced 1 s nastavením uhla rozprašovania a hlavným telom z Ecobrass. Vhodný pre vysokotlakové čističe Kärcher s prietokom 400 až 600 l/h.

Vybavené hlavným telom vyrobeným z robustnej a odolnej Ecobrass pre vysokotlakové čistenie agresívnymi čistiacimi prostriedkami: Náš penovací nadstavec Advanced 1 zaujme vysoko kvalitným vybavením. K dispozícii je tiež ergonomická a stabilná nádoba na čistiace prostriedky s možnosťou dodatočného uchopenia a veľkým plniacim otvorom. Uhol postreku je možné flexibilne nastaviť, presné dávkovanie čistiaceho prostriedku sa realizuje v 3 stupňoch, presne podľa potreby. Integrovaná klapka účinne zabraňuje nechcenému nastaveniu dávkovacej jednotky čistiaceho prostriedku. Penovací nadstavec je vhodný pre vysokotlakové čističe Kärcher bez servopohonu a má prietok 400 až 600 l/h.

Špecifikácie

Technické údaje

Prietok (l/h) 400 - 600
Veľkosť trysky ( ) 38
Max. tlak (bar) 300
Dávkovanie (%) 1 - 2 - 4
Objem nádrže (l) 1
Teplota (°C) max. 60
Pripájací závit EASY!Lock
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,8
Kompatibilné stroje
Príslušenstvo
Penovacia tryska s integrovanou nádržou Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h náhradný diel

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