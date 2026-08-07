Penovacia tryska s integrovanou nádržou Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h
Vysokokvalitná a robustná penová násada Advanced 1 s nastavením uhla rozprašovania a hlavným telom z Ecobrass. Vhodný pre vysokotlakové čističe Kärcher s prietokom 400 až 600 l/h.
Vybavené hlavným telom vyrobeným z robustnej a odolnej Ecobrass pre vysokotlakové čistenie agresívnymi čistiacimi prostriedkami: Náš penovací nadstavec Advanced 1 zaujme vysoko kvalitným vybavením. K dispozícii je tiež ergonomická a stabilná nádoba na čistiace prostriedky s možnosťou dodatočného uchopenia a veľkým plniacim otvorom. Uhol postreku je možné flexibilne nastaviť, presné dávkovanie čistiaceho prostriedku sa realizuje v 3 stupňoch, presne podľa potreby. Integrovaná klapka účinne zabraňuje nechcenému nastaveniu dávkovacej jednotky čistiaceho prostriedku. Penovací nadstavec je vhodný pre vysokotlakové čističe Kärcher bez servopohonu a má prietok 400 až 600 l/h.
Špecifikácie
Technické údaje
|Prietok (l/h)
|400 - 600
|Veľkosť trysky ( )
|38
|Max. tlak (bar)
|300
|Dávkovanie (%)
|1 - 2 - 4
|Objem nádrže (l)
|1
|Teplota (°C)
|max. 60
|Pripájací závit
|EASY!Lock
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,8
Kompatibilné stroje
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/11 U
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/11 UX
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/13 U Anniversary Edition
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/13 UX
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/15 U
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/15 UX
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/14-4 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 7/16 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 7/16 CXA
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 4/11 C Bp Pack Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 4/11 C Bp Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/11 X Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/11 X Plus Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 E Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 EX Anniversary Edition
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 EX Plus Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/15 C
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/15 C Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/15 CX Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/17 C Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/17 C Plus + FR
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/17 CX Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/13 C Plus *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/13 C Plus + FR Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/13 CX Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 C
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 C Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 CX Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 M Cage *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 M Plus *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 M St *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 MX Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 MXA Plus *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15-4 M Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15-4 M ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15-4 MX Plus Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/11-4 M Classic
Príslušenstvo
Penovacia tryska s integrovanou nádržou Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h náhradný diel
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