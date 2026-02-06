Пістолет-розпилювач G 180 Q

Новий розпилювач G 180 Q з системою Quick Connect на 13 см довше, більш зручний у використанні і більш ергономічний при очищенні за допомогою апаратів високого тиску Karcher.

Довший, зручніший, ергономічніший: на 13 см довший пістолет з системою Quick Connect робить очистку апаратом високого тиску ще більш зручною. Більше того, він є ідеальною альтернативою пістолетам для мийок від К2 до К7, які мають систему Quick Connect, але не відносяться до серії Full Control.

Особливості та переваги
Система швидкого підключення Quick Connect
  • Система Quick Connect для з'єднання пістолета і шлангу високого тиску.
Байонетне з'єднання
  • Дозволяє підключати всі аксесуари Керхер
Запобіжник
  • Пістолет із запобіжником
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 0,438
Вага (з упаковкою) (кг) 0,508
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 551 x 43 x 188
інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.