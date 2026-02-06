Пістолет-розпилювач G 180 Q
Новий розпилювач G 180 Q з системою Quick Connect на 13 см довше, більш зручний у використанні і більш ергономічний при очищенні за допомогою апаратів високого тиску Karcher.
Довший, зручніший, ергономічніший: на 13 см довший пістолет з системою Quick Connect робить очистку апаратом високого тиску ще більш зручною. Більше того, він є ідеальною альтернативою пістолетам для мийок від К2 до К7, які мають систему Quick Connect, але не відносяться до серії Full Control.
Особливості та переваги
Система швидкого підключення Quick Connect
- Система Quick Connect для з'єднання пістолета і шлангу високого тиску.
Байонетне з'єднання
- Дозволяє підключати всі аксесуари Керхер
Запобіжник
- Пістолет із запобіжником
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,438
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,508
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|551 x 43 x 188