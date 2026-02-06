Довший, зручніший, ергономічніший: на 13 см довший пістолет з системою Quick Connect робить очистку апаратом високого тиску ще більш зручною. Більше того, він є ідеальною альтернативою пістолетам для мийок від К2 до К7, які мають систему Quick Connect, але не відносяться до серії Full Control.