Шланг Performance Premium 5/8" (25 м)
Инновационный шланг от Kärcher: особенно гибкий и стойкий к изломам садовый шланг Performance Premium. Диаметр: 5/8". Длина: 25 м. С технологией защиты от скручивания Kärcher Premium Anti-Torsion.
Шланг Performance Premium 5/8" производства Kärcher – не просто садовый шланг. Он выполнен из инновационного текстильного материала с технологией защиты от скручивания Kärcher Premium Anti-Torsion и демонстрирует максимальную прочность, гибкость и стойкость к изломам. Благодаря этому шланг обеспечивает постоянный расход воды при поливе небольших и средних садов и других участков. Стойкий к атмосферным воздействиям и УФ-излучению наружный слой защищает материал, а светонепроницаемый промежуточный слой препятствует образованию водорослей внутри шланга. Именно поэтому гарантия Kärcher на этот шланг составляет целых 18 лет. С точки зрения безопасности для здоровья и экологичности этот шланг длиной 25 м также производит убедительное впечатление благодаря отсутствию фталатов (< 0,1 %), кадмия, бария и свинца в используемых материалах. Другими отличительными особенностями является давление разрыва 40 бар и высокая термостойкость – от −20 до +60 °C.
Особенности и преимущества
Karcher Premium с технологией защиты от скручивания
- Гибкий и устойчивый к перегибам - для оптимального потока воды без образования петель.
25 м
- Для полива небольших и средних садов и других участков
Выдерживает давление до 40 бар – благодаря толстым стенкам и высококачественным текстильным материалам
- Гарантированная надежность
Простой в обращении садовый шланг с армированием для устойчивости к давлению
- Для удобства использования
Термостойкость от -20 до +60 °C
- Высококачественный шланг.
Светонепроницаемый слой, который защищает шланг от прорастания водорослей внутри
- Для особенно долгого срока службы.
Высококачественный садовый шланг без содержания фталатов (< 0,1 %), кадмия, бария и свинца
- Безопасный для здоровья и экологичный
Наружный слой, стойкий к УФ-излучению
- Высочайшая стойкость к атмосферным воздействиям.
Гарантия 18 лет
- Создан для долгосрочной эксплуатации и соответствует высоким стандартам качества
Спецификации
Технические характеристики
|Диаметр
|5/8″
|Длина шланга (м)
|25
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|4,75
|Вес (с упаковкой) (кг)
|4,802
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|380 x 380 x 110
Совместимая техника
Области применения
- Для полива больших садово-огородных участков.
- Полив сада
- Для полива растений в горшках
- Декоративные растения
- Для очистки садовой мебели и инструмента