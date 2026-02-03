Шланг Performance Premium 5/8" (25 м)
Інноваційний шланг від Kärcher: особливо гнучкий і стійкий до зламів садовий шланг Performance Premium. Діаметр: 5/8". Довжина: 25 м. З технологією захисту від скручування Kärcher Premium Anti-Torsion.
Шланг Performance Premium 5/8" виробництва Kärcher - не просто садовий шланг. Він виконаний з інноваційного текстильного матеріалу з технологією захисту від скручування Kärcher Premium Anti-Torsion і демонструє максимальну міцність, гнучкість і стійкість до зламів. Завдяки цьому шланг забезпечує постійну витрату води при поливі невеликих і середніх садів та інших ділянок Стійкий до атмосферних впливів та УФ-випромінювання зовнішній шар захищає матеріал, а світлонепроникний проміжний шар перешкоджає утворенню водоростей усередині шлангу, тому гарантія Kärcher на цей шланг становить цілих 18 років.З точки зору безпеки для здоров'я та екологічності цей шланг завдовжки 25 м також справляє переконливе враження завдяки відсутності фталатів (< 0,1 %), кадмію, барію та свинцю у використовуваних матеріалах. Іншими відмінними рисами є тиск розриву 40 бар та висока термостійкість −20 до +60 °C.
Особливості та переваги
Kärcher Premium - це анти-торсіонна технологія
- Гнучкий і стійкий до перегинів - для оптимального потоку води без утворення петель.
25 метрів
- Для поливу невеликих і середніх садів і інших ділянок.
Витримує тиск до 40 бар - завдяки товстим стінок і високоякісним текстильним матеріалам
- Гарантована надійність
Простий у використанні садовий шланг з армуванням для стійкості до тиску
- Для зручності використання
Термостійкість от -20 до +60 °C
- Високоякісний шланг
Світлонепроникний шар, який захищає шланг від проростания водоростей всередині
- Для особливо довгого терміну служби.
Високоякісний садовий шланг без вмісту фталатів (<0,1%), кадмію, барію і свинцю
- Не шкідливий для здоров'я та безпечний для навколишнього середовища.
Зовнішній шар, стійкий до УФ-випромінювання
- Найвища стійкість до атмосферних впливів.
Гарантія 18 років
- Створено для довгострокової експлуатації і відповідає високим стандартам якості.
Специфікації
Технічні характеристики
|Діаметр
|5/8″
|Довжина труби (м)
|25
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|4,75
|Вага (з упаковкою) (кг)
|4,802
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|380 x 380 x 110
Сумісна техніка
Області застосування
- Для поливу великих садово-городніх ділянок.
- Полив саду
- Для поливу рослин в горщиках
- Декоративні рослини
- Для очищення садових меблів та інструменту