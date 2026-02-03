Шланг Performance Premium 5/8" (25 м)

Інноваційний шланг від Kärcher: особливо гнучкий і стійкий до зламів садовий шланг Performance Premium. Діаметр: 5/8". Довжина: 25 м. З технологією захисту від скручування Kärcher Premium Anti-Torsion.

Шланг Performance Premium 5/8" виробництва Kärcher - не просто садовий шланг. Він виконаний з інноваційного текстильного матеріалу з технологією захисту від скручування Kärcher Premium Anti-Torsion і демонструє максимальну міцність, гнучкість і стійкість до зламів. Завдяки цьому шланг забезпечує постійну витрату води при поливі невеликих і середніх садів та інших ділянок Стійкий до атмосферних впливів та УФ-випромінювання зовнішній шар захищає матеріал, а світлонепроникний проміжний шар перешкоджає утворенню водоростей усередині шлангу, тому гарантія Kärcher на цей шланг становить цілих 18 років.З точки зору безпеки для здоров'я та екологічності цей шланг завдовжки 25 м також справляє переконливе враження завдяки відсутності фталатів (< 0,1 %), кадмію, барію та свинцю у використовуваних матеріалах. Іншими відмінними рисами є тиск розриву 40 бар та висока термостійкість −20 до +60 °C.

Особливості та переваги
Kärcher Premium - це анти-торсіонна технологія
  • Гнучкий і стійкий до перегинів - для оптимального потоку води без утворення петель.
25 метрів
  • Для поливу невеликих і середніх садів і інших ділянок.
Витримує тиск до 40 бар - завдяки товстим стінок і високоякісним текстильним матеріалам
  • Гарантована надійність
Простий у використанні садовий шланг з армуванням для стійкості до тиску
  • Для зручності використання
Термостійкість от -20 до +60 °C
  • Високоякісний шланг
Світлонепроникний шар, який захищає шланг від проростания водоростей всередині
  • Для особливо довгого терміну служби.
Високоякісний садовий шланг без вмісту фталатів (<0,1%), кадмію, барію і свинцю
  • Не шкідливий для здоров'я та безпечний для навколишнього середовища.
Зовнішній шар, стійкий до УФ-випромінювання
  • Найвища стійкість до атмосферних впливів.
Гарантія 18 років
  • Створено для довгострокової експлуатації і відповідає високим стандартам якості.
Специфікації

Технічні характеристики

Діаметр 5/8″
Довжина труби (м) 25
Колір чорний
Вага (кг) 4,75
Вага (з упаковкою) (кг) 4,802
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 380 x 380 x 110
Області застосування
  • Для поливу великих садово-городніх ділянок.
  • Полив саду
  • Для поливу рослин в горщиках
  • Декоративні рослини
  • Для очищення садових меблів та інструменту
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

