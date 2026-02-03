Шланг Performance Premium 5/8" виробництва Kärcher - не просто садовий шланг. Він виконаний з інноваційного текстильного матеріалу з технологією захисту від скручування Kärcher Premium Anti-Torsion і демонструє максимальну міцність, гнучкість і стійкість до зламів. Завдяки цьому шланг забезпечує постійну витрату води при поливі невеликих і середніх садів та інших ділянок Стійкий до атмосферних впливів та УФ-випромінювання зовнішній шар захищає матеріал, а світлонепроникний проміжний шар перешкоджає утворенню водоростей усередині шлангу, тому гарантія Kärcher на цей шланг становить цілих 18 років.З точки зору безпеки для здоров'я та екологічності цей шланг завдовжки 25 м також справляє переконливе враження завдяки відсутності фталатів (< 0,1 %), кадмію, барію та свинцю у використовуваних матеріалах. Іншими відмінними рисами є тиск розриву 40 бар та висока термостійкість −20 до +60 °C.