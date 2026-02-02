Zahradní hadice 1/2 PrimoFlex 50 m

Zahradní hadice PrimoFlex® (1/2"). 50 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.

Zahradní Hadice PrimoFlex® o průměru 1/2" a délce 50 m je vhodná pro zavlažování malých až velkých ploch a zahrad. Trojvrstvá zahradní hadice s tkaným vyztužením odolným proti tlaku neobsahuje ftaláty, kadmium, barium a olovo a tím neškodí zdraví. Vnější vrstva odolná proti UV a počasí. Ochranný materiál a mezivrstva, která nepropouští světlo, zabraňuje vytváření řas v hadici. Průtržný tlak je 24 bar. Mimo to se hadice vyznačuje vysokou odolností proti teplotám od -20 do 65° C. Na tuto zahradní hadici poskytujeme záruku 12 let. Zahradní hadice ze zavlažovací řady Kärcher jsou velmi flexibilní, robustní a odolné proti zlomení. Přednosti jsou jasné: dlouhá životnost a jednoduchá manipulace.

Charakteristické znaky a výhody
12 let záruka
  • Garantuje dlouhou životnost
3 vrstvy
  • Odolná proti zlomení
Průtržný tlak 24 bar
  • Garantovaná robustnost
Dobře ovladatelná zahradní hadice se tkanou vložkou odolnou proti tlaku
  • Pro snadnou manipulaci.
Vysoká teplotní odolnost od 0 do +40 °C
  • Garantovaná robustnost
Bez obsahu kadmia, baria a olova
  • Šetrná vůči zdraví a životnímu prostředí
Mezivrstva nepropouštějící světlo zabraňuje tvorbě řas v hadici
  • Garantuje robustnost a dlouhou životnost
Kvalitní zahradní hadice bez ftalátů
  • Šetrná vůči zdraví a životnímu prostředí
Vnější vrstva odolná proti UV záření a povětrnostním vlivům
  • Garantovaná robustnost
Specifikace

Technické údaje

Průměr 1/2″
Délka hadice (m) 50
Barva žluté barvy.
Hmotnost (kg) 5,6
Hmotnost včetně obalu (kg) 5,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 380 x 380 x 155
Zahradní hadice 1/2 PrimoFlex 50 m
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • Zahradní zavlažování
  • Pro zavlažování velkoplošných užitkových zahrad
  • Pro zavlažování hrnkových rostlin
  • Pro zalévání okrasných rostlin (malé plochy, jednotlivě, hrnkové rostliny)
  • Pro čištění zahradního nářadí
Oficiální internetový obchod Kärcher
Nákup přímo od Kärcher
Vrácení zboží do 30 dní
30 dní na rozmyšlenou
Produktový rádce Kärcher
Produktový rádce Kärcher
Servis Kärcher
Odborný Kärcher servis
Karcher.cz | newsletter

15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY

  • ✓ 15 % sleva* na první nákup.
  • ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
  • ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
  • ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.

*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.