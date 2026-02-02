Zahradní hadice 3/4 Performance Plus 50 m

Mimořádně robustní, extrémně odolná proti zlomení a zdravotně nezávadná: zahradní hadice Performance Plus 3/4" o délce 50 m. Z kvalitní vícevrstvé tkaniny – pro konstantní průtok vody.

Průměr 3/4", délka 50 metrů a mimořádná robustnost, flexibilita a extrémní odolnost proti zlomení – to je zahradní hadice Kärcher Performance Plus při zavlažování středně velkých až velkých ploch a zahrad. Jednička v zavlažování firmy Kärcher byla vyrobena z kvalitní vícevrstvé tkaniny s mimořádně dobrou přilnavostí, umožňuje neustálý průtok vody a přilne podstatně lépe k ruce. Vnější anti UV vrstva je odolná proti nepřízni počasí přispívá k ochraně materiálu. Mezivrstva nepropouštějící světlo se přitom postará o to, aby se v hadici netvořily řasy. Navíc tato zahradní hadice neobsahuje ftaláty (< 0,1 %), kadmium, barium ani olovo – ze zdravotního hlediska je zcela nezávadná. Mezi další znaky kvality patří teplotní odolnost od −20 do +60 °C a max. tlak 30 bar.

Charakteristické znaky a výhody
Kvalitní vícevrstvá tkanina
  • Pružnost a odolnost proti zlomení zajišťují optimální průtok vody
50 metrů
  • K zavlažování středně velkých až velkých ploch a zahrad
Díky kvalitní tkanině s velkou tloušťkou stěny je vhodná pro tlak až 30 bar
  • Zaručená robustnost.
Dobře ovladatelná zahradní hadice se tkanou vložkou odolnou proti tlaku
  • Pro snadnou manipulaci.
Vysoká teplotní odolnost od −20 do +60 °C
  • Kvalitní hadice
Mezivrstva nepropouštějící světlo zabraňuje tvorbě řas v hadici
  • Pro mimořádně dlouhou životnost
Kvalitní zahradní hadice neobsahuje ftaláty (< 0,1 %), cadmium, barium ani olovo
  • Zdravotně nezávadný a šetrný k životnímu prostředí.
Vnější vrstva odolná proti UV záření
  • Mimořádně odolná proti povětrnostním podmínkám
15 let záruka
  • Dlouhá životnost a vysoká kvalita
Specifikace

Technické údaje

Průměr 3/4″
Délka hadice (m) 50
Barva Černá
Hmotnost (kg) 11,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 11,5
Rozměry (D x Š x V) (mm) 390 x 390 x 250
Zahradní hadice 3/4 Performance Plus 50 m
Oblasti použití
  • Zahradní zavlažování
  • Pro zavlažování hrnkových rostlin
  • Pro zalévání okrasných rostlin (malé plochy, jednotlivě, hrnkové rostliny)
  • Pro čištění zahradního nářadí
  • Pro zavlažování velkoplošných užitkových zahrad
